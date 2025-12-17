الأربعاء 17 ديسمبر 2025
غرفة عمليات حزب المؤتمر: رصدنا مخالفات في جولة الإعادة بانتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية للانتخابات بحزب المؤتمر أعمال اليوم الأول لجولة الإعادة بدائرة حدائق القبة، وقالت الغرفة إنها رصدت عددًا من المخالفات الانتخابية، و"هو ما يُعد إخلالًا بضوابط العملية الانتخابية داخل نطاق الدائرة" - على حد قولها. 

انتخابات مجلس النواب 

وأشارت الغرفة إلى أنه تم التواصل الفورى مع الجهات الأمنية للتعامل مع هذه التجاوزات، وجرى فض تجمعات وإنهاء محاولات التوجيه المخالفة للقانون. 

مجلس النواب، وناشد النائب أحمد خالد ممدوح، رئيس غرفة العمليات المركزية ونائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات الأمنية، ضرورة التعاون المستمر فى التعامل مع البلاغات المقدمة من غرفة العمليات، بما يضمن ضبط مسار العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ووقوف جميع الجهات على مسافة واحدة من الناخبين.

كما أكدت الغرفة استمرار تواجدها الميدانى داخل دائرة حدائق القبة، إلى جانب مرشح الحزب سعيد رضا الوسيمى، لمتابعة اللجان الفرعية ورصد حركة التصويت والرد على أى شائعات يتم تداولها حول المرشح، إضافة إلى متابعة أى مخالفات أو سلوكيات غير قانونية خارج نطاق الحيز الانتخابى، حفاظًا على شفافية المشهد الانتخابى وانضباطه.

