الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

برامج تعليمية ورياضية وغذاء صحي، خطة الصحة لدعم الولادة الطبيعية

د.عبلة الألفي، فيتو
د.عبلة الألفي، فيتو
18 حجم الخط

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، أهمية تبني مشورة ما قبل الزواج كإجراء إلزامي يسبق توثيق عقد الزواج، مشيرة إلى أن فحوصات ما قبل الزواج تتضمن تحاليل وفحوصات طبية شاملة، وبعد اجرائها يحصل المقبلين على الزواج على مشورة ما قبل الزواج، بما يضمن تأسيس أسر صحية وحماية صحة الأم والطفل.

 

تقديم الدعم الكامل للمرأة خلال فترة الحمل عبر برامج تعليمية

وشددت الألفي  على ضرورة التوعية بأهمية الولادة الطبيعية، وتقديم الدعم الكامل للمرأة خلال فترة الحمل عبر برامج تعليمية تشمل طرق الولادة الآمنة، والتمرينات المناسبة، والنظام الغذائي الصحي الذي يهيئ الأم لولادة طبيعية سليمة.

كما دعت إلى إنشاء غرف للمشورة داخل القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، مؤكدة أهمية توحيد النظام الصحي بما ينعكس إيجابًا على صحة الأم والطفل، سواء تلقت الخدمة في منشأة حكومية أو خاصة.

الولادة في القطاع الخاص ليست ذنب

وزير الصحة يناقش توسيع فحص مرض السل ومراقبة المياه بتقنيات جزيئية حديثة

معهد التغذية: نقص فيتامين أ يسبب جفاف الجلد ومشكلات خطرة بالعين

وأوضحت أن الولادة في القطاع الخاص ليست ذنبا، وأن من حق كل سيدة الحصول على المشورة والتجهيز الكامل للولادة الطبيعية، بما يشمل الإرشاد الصحي، والتدريب البدني، والتغذية الملائمة، لضمان تجربة ولادة آمنة.

 

أسباب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية

وكشفت عن أسباب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية وترجع لعدة عوامل رئيسية، أبرزها خوف بعض الأمهات من آلام الولادة الطبيعية أو تأثيرها في شكل الجسم، إضافة إلى لجوء بعض الأطباء لإجراء عمليات قيصرية غير مبررة طبيًا خارج المستشفيات الحكومية مقابل أجر أقل. 

كما تسهم القيصريات المبكرة قبل إتمام الأسبوع 39 من الحمل في تفاقم المشكلة، لا سيما في الأقاليم، في مخالفة واضحة للإجماع الطبي الذي يحظر إجراء القيصرية الاختيارية قبل هذا التوقيت لما تحمله من مخاطر.

وتؤكد الدراسات أن القيصريات غير المبررة طبيًا قد تعرض الأم لمضاعفات خطيرة، تشمل النزيف، والعدوى، والجلطات، والمضاعفات الجراحية، وصعوبة الحمل والولادة في المستقبل، كما تمثل خطرًا على الجنين، إذ قد تؤدي إلى مشاكل تنفسية، والحاجة لدخول الحضانة، وضعف المناعة في المراحل الأولى من الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة عبلة الألفي التدريب البدني أهمية الولادة الطبيعية تحاليل وفحوصات الولادة الطبيعية النظام الغذائي الصحي النظام الصحي فحوصات ما قبل الزواج نقص فيتامين نائب وزير الصحة معهد التغذية

مواد متعلقة

رئيس هيئة الدواء: تعاون مع الصين لفتح آفاق جديدة للتصنيع الدوائي والبيولوجي

الصحة توضح ضوابط استخدام عقار «التاميفلو» لعلاج الإنفلونزا

الصحة تصدر إرشادات جديدة للتعامل مع حالات الأعراض التنفسية داخل المستشفيات

وزير الصحة يبحث الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة "التأمين الشامل"

متى تكون أعراض الإنفلونزا خطيرة؟ الصحة تجيب

الصحة: خدمات طبية متساوية لـ 9 ملايين لاجئ ومهاجر من 133 جنسية

وزير الصحة يبحث آخر مستجدات مشروع مدينة النيل الطبية

التأمين الصحي الشامل: إجراء عملية تثبيت الفقرات بـ482 جنيهًا بدلًا من 110 آلاف جنيه

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع وانخفاض مفاجئ في الطماطم والباذنجان والبطاطس

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

شبورة كثيفة وانخفاض ملحوظ في الحرارة، تحذير عاجل من الأرصاد على الطرق السريعة والزراعية فجرا

أسعار الزيت تتصاعد اليوم، عباد الشمس والذرة تشهدان ارتفاعات جديدة في الأسواق

شائعتان في يوم واحد، شيرين عبد الوهاب ومحيي إسماعيل يردان على الأكاذيب الصحية

ليلة أهلاوية ساحرة في المنصورة، أبرز نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف أحمد عبد القادر (صور)

الشرقية على صفيح ساخن قبل جولة الإعادة لمجلس النواب، تحالفات خفية وتراشق انتخابي

بعد واقعة إيلون ماسك، واشنطن تحذر أوروبا: "الرد قادم" إذا استمرت القيود على شركاتنا

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads