برامج تعليمية ورياضية وغذاء صحي، خطة الصحة لدعم الولادة الطبيعية

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، أهمية تبني مشورة ما قبل الزواج كإجراء إلزامي يسبق توثيق عقد الزواج، مشيرة إلى أن فحوصات ما قبل الزواج تتضمن تحاليل وفحوصات طبية شاملة، وبعد اجرائها يحصل المقبلين على الزواج على مشورة ما قبل الزواج، بما يضمن تأسيس أسر صحية وحماية صحة الأم والطفل.

تقديم الدعم الكامل للمرأة خلال فترة الحمل عبر برامج تعليمية

وشددت الألفي على ضرورة التوعية بأهمية الولادة الطبيعية، وتقديم الدعم الكامل للمرأة خلال فترة الحمل عبر برامج تعليمية تشمل طرق الولادة الآمنة، والتمرينات المناسبة، والنظام الغذائي الصحي الذي يهيئ الأم لولادة طبيعية سليمة.

كما دعت إلى إنشاء غرف للمشورة داخل القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، مؤكدة أهمية توحيد النظام الصحي بما ينعكس إيجابًا على صحة الأم والطفل، سواء تلقت الخدمة في منشأة حكومية أو خاصة.

الولادة في القطاع الخاص ليست ذنب

وأوضحت أن الولادة في القطاع الخاص ليست ذنبا، وأن من حق كل سيدة الحصول على المشورة والتجهيز الكامل للولادة الطبيعية، بما يشمل الإرشاد الصحي، والتدريب البدني، والتغذية الملائمة، لضمان تجربة ولادة آمنة.

أسباب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية

وكشفت عن أسباب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية وترجع لعدة عوامل رئيسية، أبرزها خوف بعض الأمهات من آلام الولادة الطبيعية أو تأثيرها في شكل الجسم، إضافة إلى لجوء بعض الأطباء لإجراء عمليات قيصرية غير مبررة طبيًا خارج المستشفيات الحكومية مقابل أجر أقل.

كما تسهم القيصريات المبكرة قبل إتمام الأسبوع 39 من الحمل في تفاقم المشكلة، لا سيما في الأقاليم، في مخالفة واضحة للإجماع الطبي الذي يحظر إجراء القيصرية الاختيارية قبل هذا التوقيت لما تحمله من مخاطر.

وتؤكد الدراسات أن القيصريات غير المبررة طبيًا قد تعرض الأم لمضاعفات خطيرة، تشمل النزيف، والعدوى، والجلطات، والمضاعفات الجراحية، وصعوبة الحمل والولادة في المستقبل، كما تمثل خطرًا على الجنين، إذ قد تؤدي إلى مشاكل تنفسية، والحاجة لدخول الحضانة، وضعف المناعة في المراحل الأولى من الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.