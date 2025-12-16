رئيس هيئة الدواء: تعاون مع الصين لفتح آفاق جديدة للتصنيع الدوائي والبيولوجي

18 حجم الخط

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع تشين شياو تشينغ، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، يأتي الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز الاستثمار وتطوير الصناعات الدوائية والطبية في مصر، وبحث فرص التعاون المشترك بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم القطاع الصحي وتعزيز القدرات الوطنية.

إنشاء مصنع لإنتاج بعض المستحضرات الحيوية داخل إحدى المناطق الصناعية الحرة بمصر

تناول الاجتماع مناقشة إنشاء مصنع لإنتاج بعض المستحضرات الحيوية داخل إحدى المناطق الصناعية الحرة بمصر، بهدف دعم الإنتاج المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث مجالات الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والصيدلة والتقنيات الطبية، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد ورفع تنافسية المنتج المصري. كما تم استعراض الأطر التنظيمية ومسارات التسجيل والموافقات التي تشرف عليها هيئة الدواء المصرية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الدولية الرائدة، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ورفع مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الدوائية والطبية عالية الجودة. كما أشار إلى حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتنظيمي للمستثمرين لضمان نجاح المشروعات المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز منظومة الابتكار والتطوير المستدام في القطاع الدوائي المصري

وأشار الغمراوي إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز منظومة الابتكار والتطوير المستدام في القطاع الدوائي المصري، من خلال تشجيع البحث العلمي وتبني أحدث التقنيات في التصنيع والمستحضرات البيولوجية، بما يضمن جودة المنتجات وسلامتها، وأضاف أن الهيئة تسعى إلى خلق بيئة متكاملة تجمع بين الجودة، الابتكار، والاستدامة في الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية.

ومن جانبها، أعربت الشركة عن ترحيبها بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مؤكدة حرصها على بناء شراكة استراتيجية تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات داخل السوق المصري، ودعم تطوير الصناعات المحلية، بما يعزز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت الشركة تقديرها للدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تنظيم ودعم قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية، مشيدة بالجهود المبذولة لتيسير الإجراءات التنظيمية وتحفيز الاستثمار، وما توفره الهيئة من بيئة داعمة تضمن جودة وفاعلية وسلامة المستحضرات الطبية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة في قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية، ودعم الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال الحيوي

