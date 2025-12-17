حريق مأساوي ينهي حياة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم «اللي بالي بالك» (فيديو)

18 حجم الخط

أجرت فيتو بثا مباشرا من محيط محل سكن الفنانة الراحلة نيفين مندور بطلة فيلم “اللي بالي بالك”، في حي المنتزة بمحافظة الإسكندرية، والذي شهد اندلاع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أودى بحياة الفنانة.

وفاة الفنانة نفين مندور بحريق في شقتها السكنية

وكان قد عاين فريق من نيابة المنتزة ثان شرق الإسكندرية، شقة الفنانة نيفين محمد صلاح الشهيره ب نيفين مندور، عقب وفاتها صباح اليوم متأثرة بحريق اندلع داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة، لمعرفة أسباب الحريق.

وطلبت النيابة سرعه تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهود العيان من الجيران، وزوجها وأولاده عقب تحسن حالتهم الصحية ونقل الجثة للمشرحة لبيان أسباب الوفاه.

وكان قد فوجئ جيران الفنانة نيفين مندور بتصاعد كثيف للأدخنة من الشقة التي تقطنها بالدور الرابع وصراخ زوجها والأولاد، قبل الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

توجهت قوات الحماية المدنية وقوة أمنية، وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وجري السيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق تسبب في انتشار دخان كثيف داخل الشقة، ما أدى إلى إصابة نيفين مندور بحالة اختناق شديدة، ولم تفلح محاولات إنقاذها، إذ فارقت الحياة في موقع الحادث متأثرة بالخنق الناتج عن استنشاق الدخان.

وعقب السيطرة على الحريق، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت الجهات المختصة في فحص أسباب اندلاع النيران للوقوف على ملابسات الواقعة، مع تحرير محضر بالحادث وإخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

وتعد نيفين مندور من الوجوه الفنية التي عرفها الجمهور في بداية الألفينات، حيث شاركت في فيلم اللي بالي بالك أمام الفنان محمد سعد، ولفتت الأنظار وقتها بأدائها، قبل أن تغيب عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، ليرحل اسمها اليوم في خبر حزين أعادها إلى ذاكرة الجمهور من جديد.

