أخبار الفن اليوم: تفاصيل الحالة الصحية لطارق الأمير.. حقيقة مرض شيرين عبدالوهاب.. عمرو أديب يهاجم محمد صبحي ويدافع عن فيلم الست

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي رصدتها فيتو كالتالي:

سادت حالة من الجدل في الساعات الأخيرة حول الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة شيرين عبد الوهاب داخل أحد المستشفيات الخاصة، وتساءل البعض عن الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب، فيما تساءل آخرون عن حقيقة هذه الصورة.



نفت الفنانة لمياء الأمير، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، صحة ما تردد بشأن تدهور الحالة الصحية لشقيقها طارق الأمير، ووصول نسبة الوعي لديه إلى صفر، مؤكدة أنه لا يزال يتمتع بقدر من الوعي، حيث يستطيع تحريك يده وفتح وإغلاق عينيه وتحريك رأسه بشكل بسيط.

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، والتي تُنظمها قطاعات الوزارة المختلفة على مستوى الجمهورية، تأكيدًا لمكانة اللغة العربية بوصفها وعاء الهوية الوطنية، وركيزة أساسية من ركائز الوعي الثقافي والحضاري، وأحد أهم روافد بناء الإنسان.

علمت “فيتو” من أحد العاملين بمسلسل “قبل وبعد” الذى تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين أن تأجيل العمل لما بعد السباق الرمضاني لعام 2026،

أثار الإعلامي عمرو أديب الجدل بسبب تصريحات التى وجهها للفنان محمد صبحي بعد مهاجمة الأخير لفيلم الست الذى تقوم ببطولته الفنانة منى زكي.

حرص الشاعر جمال بخيت على الرد على اتهام أم كلثوم بالبخل في فيلم الست من بطولة الفنانة منى زكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدًا رفضه التام لهذه الاتهامات. وكتب جمال: "هو فيه واحدة بخيلة تتبرع بالملايين اللي خدتها باسمها وتاريخها ومحبة الناس ليها وفنها العبقري.. للمجهود الحربي.

أكدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أنها لن تشارك على الأرجح في موسم دراما رمضان 2026، مشيرة إلى ضيق الوقت وصعوبة الانخراط في عمل جديد يُنفَّذ على عجل، بما قد يؤثر في جودته الفنية. وفي تصريحات صحفية قالت بن أحمد: "أعتقد أن الأمر صعب جدًّا الآن، ولا أحب أن أشارك في عمل مستعجل أو غير محكم، لذلك بنسبة.

تشهد أحداث مسلسل أولاد الراعي الذي يتم تصوير أحداثه حاليًّا، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، محاولة قتل ماجد المصري على يد أحد أشقائه بسبب الميراث. ويشارك في العمل بجانب ماجد المصري كل من أحمد عيد وخالد الصاوي ويتناول المسلسل قصة أحد الآباء له ميراث كبير وترك وراءه ثلاثة رجال، كل منهم يريد أن يحصل.

دافع الإعلامي عمرو أديب عن فيلم “الست” بطولة الفنانة منى زكي ضد الهجوم الذي تعرض له من الفنان محمد صبحي

