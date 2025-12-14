الإثنين 15 ديسمبر 2025
أخبار الفن اليوم: وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام.. رأي صادم لـ محمد صبحي عن فيلم الست ورسالة نارية لـ منى زكي.. أبرز النجوم الغائبين عن دراما رمضان 2026

عادل إمام
عادل إمام
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد، عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي: 

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

أعلن الفنان خالد سرحان وفاة شقيقة الفنان عادل إمام “إيمان إمام”، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، وكتب خالد سرحان منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله: "توفيت إلي رحمة الله تعالي السيدة إيمان إمام أخت الفنان عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته"


 

رأي صادم لـ محمد صبحي عن فيلم «الست» ورسالة نارية لـ منى زكي (فيديو)

 

فيلم الست، كشف الفنان محمد صبحي عن موقفه الحاسم من فيلم «الست» الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدًا رفضه القاطع لتقديم أي عمل فني حتى لو كان مبهرًا إذا تعارض مع الحقيقة أو شوّه الوقائع.


وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق

 

توفي منذ قليل، الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، عن عمر 76 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.


 

بعد شطبه من المهن الموسيقية، عاطف إمام يرد على متحدث النقابة بشأن نفقات علاج مصطفى كامل

 

رد الموسيقار عاطف إمام على تصريحات طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، والتي أكد خلالها أن نفقات علاج الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، وزوجته تم سدادها من نفقتهما الخاصة وليس من خزينة النقابة، وذلك عقب صدور قرار شطب عاطف إمام من عضوية النقابة بشكل رسمي، بسبب مخالفات مالية ومنها نفقات علاج. 

 

ياسر جلال ينتهي من تصوير حلقات مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

 

انتهى الفنان ياسر جلال من تصوير حلقات مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، وذلك بإحدى مناطق مدينة الشيخ زايد، وسط حضور أبطال المسلسل، ليكون المسلسل هو أول عمل رمضاني يتم الانتهاء من تصويره هذا العام.


 

هشام عطوة يتفقد مركز الهناجر للفنون وعرض "الأرتيست" قريبا (صور)

 

 

تفقد المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، اليوم الأحد، مركز الهناجر للفنون أحد الصروح الثقافية والفنية التابعة للقطاع. 


 

كريم وعز والسقا، أبرز النجوم الغائبين عن دراما رمضان 2026

 

على قدم وساق يقوم عددًا من النجوم بتصوير أعمالهم الدرامية المقرر أن يخوضون بها السباق الرمضاني لعام 2026، ولكن هناك بعض الفنانين الذين قرروا عدم الظهور في سباق رمضان 2026. 

