منافسة دامية على الميراث، محاولة قتل ماجد المصري تشعل أحداث مسلسل أولاد الراعي في رمضان 2026

18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل أولاد الراعي الذي يتم تصوير أحداثه حاليًّا، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، محاولة قتل ماجد المصري على يد أحد أشقائه بسبب الميراث.

ويشارك في العمل بجانب ماجد المصري كل من أحمد عيد وخالد الصاوي ويتناول المسلسل قصة أحد الآباء له ميراث كبير وترك وراءه ثلاثة رجال، كل منهم يريد أن يحصل على النصيب الأكبر من الميراث.

وخلال أحداث العمل نشاهد صراعّا قويًّا، حيث يلعب الثلاثة دور أشقاء، كل واحد منهم يريد أن يقضي على الآخر كي يحصل على نصيب أكبر من الميراث الذي تركه والدهم.

ومسلسل “أولاد الراعي”، مكون من 30 حلقة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، من إنتاج ريمون مقار بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف ريمون مقار.

وكان قد علق الفنان ماجد المصري، عن مشاركته المميزة في فيلم السلم والثعبان 2، وأكد أنه كان يبحث عن سيناريو مختلف بعد تالفة بشخصية رجب الجرتلي.

وقال ماجد المصري: من بعد رجب الجريتلي كان لازم أشوف حاجة مختلفة علشان الناس تفصل شوية عن شخصية رجب شكلًا وموضوعًا والشخصية اللي قدمتها في الشام والثعبان مختلفة عن ما قدمته في الدراما المصرية.

وأضاف: شخصية حسين اللي قدمتها في السلم والثعبان موجودة بس هي مش شبهي ولكن أنا حبيتها، وكنت مبسوط باختيار طارق العريان ليا لأنه كلمني قالي أنت وعمرو يوسف صحاب؟ قلت له صحاب جدا وهو كذلك بعدها قال بس هما دول علشان نبقي صحاب قدام الكاميرا.

وكان كشف النجم عمرو يوسف عن سبب تقديمه الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان 2.. لعب عيال".

وقال عمرو يوسف خلال لقائه مع “فيتو”: “اللي حمسني للفيلم، إني بحب الجزء الأول منه واللي حمسني أكتر وأكتر إني بشتغل مع مخرج كبير، وأنا بحبه جدًّا وهو طارق العريان”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.