الشاعر جمال بخيت يرد على اتهام أم كلثوم بالبخل في فيلم الست

حرص الشاعر جمال بخيت على الرد على اتهام أم كلثوم بالبخل في فيلم الست من بطولة الفنانة منى زكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدًا رفضه التام لهذه الاتهامات.

وكتب جمال: "هو فيه واحدة بخيلة تتبرع بالملايين اللي خدتها باسمها وتاريخها ومحبة الناس ليها وفنها العبقري.. للمجهود الحربي…. هو فيه واحدة بخيلة تشارك في حفلات تذهب حصيلة دخلها لمؤسسات وهيئات عامة…… هو فيه واحدة بخيلة تفضل فرقتها معاها عشرات السنين.. ولا ينفضوا من حولها.. ولا يعملوا مع فرق أخرى؟!”.

وتابع: “زكريا أحمد وبيرم التونسي رفعوا قضية على أم كلثوم علشان حقوق الأداء العلني وهي حقوق لم تكن واضحة في تلك الفترة، وكان الكل يعمل بالعرف السائد وليس بالقانون، وعندما وصل الموضوع أمام قاضي فاهم قال لهم أنتم قامات نعتز بها وأتمنى أن تحل هذه المشكلة بعيدا عن القضاء.. فتصالحوا.. وحلوا المشكلة بعيدا عن القضاء… يعني الحكاية ما كانتش بخل من أم كلثوم.

وأضاف: “أعلى أجر بين كل نجوم العالم وقتها اللي غنوا في أهم مسرح في باريس .. حصلت عليه أم كلثوم.. العقد كان مكتوب والحفلات متفق عليها من سنة ٦٦ ولكن الحفلة اتعملت بعد النكسة ومع هذا تبرعت أم كلثوم بما حصلت عليه بالكامل للمجهود الحربي ولما سألتها سلوى حجازي المبلغ بالكامل رايح للمجهود الحربي ؟! ردت عليها بكلمة واحدة ( مش كتير )”.

واختتم حديثه قائلًا: “مفيش بخلاء بيعملوا كده … ومش لازم نسيب الحاجات اللي واضحة وضوح الشمس دي ونمسك ف شوية النميمة اللي ما حدش عارف لها مصدر.. ونخليها مرجعيتنا في فيلم سينمائي بيتحول مع الزمن إلى وثيقة تاريخية شئنا أم أبينا”.

أبطال فيلم الست

"الست" بطولة منى زكي، أحمد خالد صالح ، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورا خاصا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل.

فيلم الست

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

منى زكي

وكانت الفنانة منى زكي قد ردَّت على الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش مؤخرا، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرة.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

