ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

شيرين
شيرين
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي لها تم نشره عبر السوشيال ميديا حقيقة اعتزالها الغناء والفن بشكل نهائي.

وقالت شيرين عبد الوهاب: “بحضر مفاجآت مختلفة وجديدة هتفرحوا بيها أوي، هغني ليكم بس من أماكن مختلفة، وهفضل أغني لحد ما أموت ومفيش اعتزال، الاعتزال هو الموت، وطول ما أنا عايشة بغني وبحبكم وواصلني حبكم، أنا عايشة بيه وعايشه ليه”.

وواصلت شيرين عبد الوهاب: “مش بستسلم أبدًا، في حاجات جامدة جدًا بتحصلي من أقرب الناس ليا، تكسير وقتل بس أنا جامدة وربنا معايا ومقويني، وأنا بتاعتكم أنتوا وعايشة علشانكم أنتوا، واستنوا الحاجات الجديدة اللي نازلة وأنتوا الدنيا بالنسبة ليا”.

شيرين عبدالوهاب شيرين مرض شيرين إعتزال شيرين

الجريدة الرسمية