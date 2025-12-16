تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الأمير

18 حجم الخط

ما زال الفنان طارق الأمير يرقد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وسط رعاية طبية دقيقة، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، أدت إلى توقف القلب ثلاث مرات متتالية.

وكشفت شقيقته لمياء الأمير، أن حالته الصحية ما زالت كما هي، إلا أن الأطباء قرروا تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، ومن الممكن أن تساعد في تحسن حالته.

وأضافت لمياء أن شقيقها ما زال فاقدًا للوعي بشكل كامل ولا يدري بما يحدث حوله، إلا أن أفراد عائلته لم يتركوه وموجودون بشكل مستمر بالمستشفى بالرغم من أن الزيارة ممنوعة خلال هذه الفترة.

أزمة طارق الأمير الصحية

وكان يحيى الأمير، شقيق طارق الأمير أعلن نقل شقيقه إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وطالب خلال رسالة مؤثرة للجمهور على “فيس بوك” الدعاء لشقيقه قائلًا: عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار فالرجاء الدعاء لأخى طارق الأمير عن ظهر غيب فأسألك يا رب بكل أسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا ولا تورينا فيه سوء أبدًا فهو في حالة حرجة جدًّا في العناية المركزة.

طارق الأمير شارك في مجموعة من الأفلام اللي عملت صدى واسع وقت عرضها، وظهر غالبًا بشخصيات مساندة لكن ليها حضورًا ومن أبرزها اللي بالي بالك، ومشاركته مع أحمد حلمي في عسل اسود وعوكل مع محمد سعد وصنع في مصر مع أحمد حلمي.

