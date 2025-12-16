عملت تحاليل وروحت، حقيقة الصورة المتداولة لشيرين عبدالوهاب داخل المستشفي

18 حجم الخط

سادت حالة من الجدل في الساعات الأخيرة حول الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة شيرين عبد الوهاب داخل أحد المستشفيات الخاصة، وتساءل البعض عن الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب، فيما تساءل آخرون عن حقيقة هذه الصورة.



وعلمت فيتو من أحد المقربين من أسرة شيرين عبد الوهاب أنها بالفعل كانت تجري بعض التحاليل الطبيبة فقط، ولكنها لم تُحتجز داخل المستشفي نهائيًا، وأن الصورة التي تم تداولها ليست حقيقية نهائيًا.





وأكد المصدر أن شيرين عبد الوهاب متواجدة في منزلها وتمارس حياتها بشكل طبيعي، ومن المقرر أن تستأنف نشاطها الفني قريبًا.



شيرين تحرر محضرا ضد شقيقها

من ناحية أخرى كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد حررت محضر عدم تعرض ضد شقيقها محمد عبد الوهاب، بسبب الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.

وطالب البلاغ الذي حمل رقم 14940 لسنة 2025 إداري قسم البساتين، بأخذ تعهد على شقيقها بعد التعرض لها بسبب الخلافات والمشاكل التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

وكانت قد كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي لها تم نشره عبر السوشيال ميديا حقيقة اعتزالها الغناء والفن بشكل نهائي.

وقالت شيرين عبد الوهاب: “بحضر مفاجآت مختلفة وجديدة هتفرحوا بيها أوي، هغني ليكم بس من أماكن مختلفة، وهفضل أغني لحد ما أموت ومفيش اعتزال، الاعتزال هو الموت، وطول ما أنا عايشة بغني وبحبكم وواصلني حبكم، أنا عايشة بيه وعايشه ليه”.

وواصلت شيرين عبد الوهاب: “مش بستسلم أبدًا، في حاجات جامدة جدًا بتحصلي من أقرب الناس ليا، تكسير وقتل بس أنا جامدة وربنا معايا ومقويني، وأنا بتاعتكم أنتوا وعايشة علشانكم أنتوا، واستنوا الحاجات الجديدة اللي نازلة وأنتوا الدنيا بالنسبة ليا”.









