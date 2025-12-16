عائشة بن أحمد تحسم موقفها من دراما رمضان 2026 وحقيقة الجزء الثاني من «الغاوي»

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
أكدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أنها لن تشارك على الأرجح في موسم دراما رمضان 2026، مشيرة إلى ضيق الوقت وصعوبة الانخراط في عمل جديد يُنفَّذ على عجل، بما قد يؤثر في جودته الفنية.

وفي تصريحات صحفية قالت بن أحمد: "أعتقد أن الأمر صعب جدًّا الآن، ولا أحب أن أشارك في عمل مستعجل أو غير محكم، لذلك بنسبة 90% لن أشارك هذا العام".

وعن مشاركتها في مسلسل "الغاوي" العام الماضي مع أحمد مكي، أوضحت أن ظروف العمل كانت مختلفة، إذ جاءها النص مبكرًا وتم التحضير للجزء الثاني منذ وقت كافٍ، ما جعل المشاركة مناسبة وميسرة.

وفي سياق آخر، أعربت عائشة عن حماسها لمتابعة مسلسل المخرجة كاملة أبو ذكري الجديد، والذي يجمع بين منة شلبي وإياد نصار، مؤكدة تقديرها الكبير لأعمال أبو ذكري وانتظارها المستمر لتجاربها الفنية الجديدة.

