بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

محافظ بني سويف يعتمد
محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.6 %، وقد تقدم للامتحان 64 ألف و636 للنظامي حضر منهم 64 ألف و161 طالبًا للنظامي.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس

فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 62.59%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 100%، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصُمّ وضعاف السمع إلى 80%.

 

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة  للطلاب وأولياء الأمور بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استمرار التفوق والنجاح في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا أن الحفاظ على التفوق واستدامته عبر مراحل التعليم المختلفة بمثابة التحدي الجوهري الذي ينبغي العمل بكل جد واجتهاد لتجاوزه، خاصة في ظل من يمثله قطاع التعليم من أولوية أولى في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جهتها أوضحت أمل الهواري وكيل الوزارة أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة  85.18 %، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 82.4 %، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 79.9 %، وفي المركز الرابع إدارة الواسطى بنسبة 68.5%، وإدارة  الفشن في المركز الخامس بنسبة 66.7 %، وفي المركز السادس  إدارة اهناسيا  بنسبة 65.05% وفي المركز السابع إدارة  سمسطا  بنسبة 63.7%

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2025/ 2026 جرى عقدها في الفترة من 17 إلى 23 يناير الماضي.

