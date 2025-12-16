الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 9 أطنان و870 كجم سلع مجهولة المصدر وتحرير 90 مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية تموين الدقهلية حملة مفاجئة على عدد من المخابز بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز.

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

 

تحرير 90 مخالفة تموينية في مجال المخابز

وأسفرت الحملات، وعلى مدار اليوم بجميع الإدارات التموينية، عن تحرير 90 مخالفة تموينية في مجال المخابز، وذلك تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، ومخالفات للاشتراطات الصحية.

ضبط 9 أطنان و870 كجم سلع مجهولة المصدر 

كما واصلت المديرية حملاتها المكثفة على الأسواق مساءً، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، أسفرت عن التحفظ على كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر، شملت: 5 أطنان دواجن وأجزاء دواجن، 400 كجم لحوم بقري، 270 كجم لحوم ضاني (أضلاع)، 70 كرتونة بطاطس مجمدة بإجمالي نحو 900 كجم، 100 كرتونة جبنة موتزاريلا بإجمالي طن و200 كجم، 2 طن و100 كجم أرز بسمتي، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 9 أطنان و870 كجم من السلع مجهولة المصدر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسواق والمخابز الادارات التموينية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة التموين والتجارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الرقابة التموينيه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

يتجاوز الـ 6 آلاف جنيه، شاهد لحظة إغماء فتاة عند سماعها سعر جرام الذهب

أضرار الأكلات المصنعة، من الإندومي إلى المشروبات الغازية والحلوى الجاهزة

مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عامًا

سيدني سويني تتحدث عن تجربة العمل مع جاكوب إلوردي في مسلسل Euphoria

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

يتجاوز الـ 6 آلاف جنيه، شاهد لحظة إغماء فتاة عند سماعها سعر جرام الذهب

يعالج مرضاه بـ"سم النحل"، النيابة تحقق في انتحال موظف لصفة طبيب ببني سويف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تفسير حلم هدم البيت في المنام وعلاقته بالسعى نحو بناء حياة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads