ضبط 9 أطنان و870 كجم سلع مجهولة المصدر وتحرير 90 مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية حملة مفاجئة على عدد من المخابز بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز.

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

تحرير 90 مخالفة تموينية في مجال المخابز

وأسفرت الحملات، وعلى مدار اليوم بجميع الإدارات التموينية، عن تحرير 90 مخالفة تموينية في مجال المخابز، وذلك تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، ومخالفات للاشتراطات الصحية.

ضبط 9 أطنان و870 كجم سلع مجهولة المصدر

كما واصلت المديرية حملاتها المكثفة على الأسواق مساءً، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، أسفرت عن التحفظ على كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر، شملت: 5 أطنان دواجن وأجزاء دواجن، 400 كجم لحوم بقري، 270 كجم لحوم ضاني (أضلاع)، 70 كرتونة بطاطس مجمدة بإجمالي نحو 900 كجم، 100 كرتونة جبنة موتزاريلا بإجمالي طن و200 كجم، 2 طن و100 كجم أرز بسمتي، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 9 أطنان و870 كجم من السلع مجهولة المصدر.

