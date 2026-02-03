الثلاثاء 03 فبراير 2026
أخبار مصر

«الأشعري» بالأزهر و«الماتريدي» بأوزبكستان يوقعان اتفاقًا لتعزيز الوسطية وترسيخ المرجعية السنية

قيادات الأزهر الشريف
قيادات الأزهر الشريف
وقَّع مركز الإمام الأشعري بـالأزهر الشريف اتفاقًا للتعاون العلمي مع مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث، التابع لمجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، وذلك في إطار تعزيز الفكر الوسطي، وحماية تراث أهل السنة والجماعة، ومد جسور التواصل المعرفي بين القاهرة وطشقند، بما يخدم قضايا العقيدة والفكر في سياقها العلمي الرصين.

وقد وقع الاتفاق من جانب الأزهر الشريف د. محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، ومن الجانب الأوزبكي الدكتور شير محمدوف كامل جان، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث، بحضور  د. حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء ومدير مركز الإمام الأشعري، ومظفر جليلوف، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، ود. سمير بودينار، مدير مركز الحكماء لبحوث السلام، حيث أكد المجتمعون عمق العلاقات العلمية والثقافية التي تجمع بين الأزهر الشريف والمؤسسات العلمية في أوزبكستان.

النصوص التأسيسية للإمامين الجليلين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي

واتفق الجانبان على خارطة طريق للتعاون العلمي بين المركزين، شملت البدء في تحقيق ونشر وشرح تراث المدرستين الأشعرية والماتريدية، مع التركيز على النصوص التأسيسية للإمامين الجليلين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، إلى جانب إطلاق برامج متخصصة في مجالات الفكر والعقيدة والسلوك، وتنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة بين البلدين، بما يعزز الروابط الأكاديمية بين الباحثين، ويدعم البحث العلمي المتخصص في قضايا العقيدة.

تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة

وأكد الجانبان أن هذا الاتفاق يأتي تأكيدًا لوحدة المرجعية الفكرية لأهل السنة والجماعة، وتجسيدًا لحرص المؤسستين على تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، وتقديم تراث أهل السنة الأشعري والماتريدي برؤية معاصرة منضبطة، قادرة على مخاطبة تحديات الواقع الفكري، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال.

