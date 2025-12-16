مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عامًا

18 حجم الخط

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، هبوط أول طائرة أوروبية في مطار بغداد الدولي بعد انقطاع استمر 35 عامًا، في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية في مسار الانفتاح الجوي للعراق.

رفع جاهزية البنى التحتية للمطارات العراقية

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل، في بيان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن الرحلة جاءت تتويجًا لجهود متواصلة بإشراف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، شملت تهيئة المتطلبات التشغيلية والفنية والأمنية، ورفع جاهزية البنى التحتية للمطارات العراقية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في المطارات الأوروبية.

إمكانية زيادة عدد الرحلات

وأوضح البيان أن الرحلة شغلت على خط بغداد – أثينا – بغداد بواقع رحلتين أسبوعيًا، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات مستقبلًا تبعًا لمعدلات الطلب ونِسب الامتلاء، مشيرًا إلى أن الرحلة نفذت من قبل شركة الطيران اليونانية، لتكون أول شركة طيران أوروبية تهبط في العاصمة بغداد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل عودة العراق إلى خارطة الطيران الأوروبي، وتعكس مستوى الثقة المتزايد بقدرات مطار بغداد الدولي وكفاءة بنيته التحتية، مؤكدًا أن المطارات العراقية باتت بيئة تشغيلية آمنة وقابلة للاندماج ضمن المنظومة الجوية الدولية، لاسيما وأن الشركة اليونانية تمتلك شبكة تشغيل تغطي 162 وجهة عالمية وأسطولًا جويًا حديثًا.

الخطوط الجوية العمانية تعتزم تنفيذ رحلات إلى أوروبا انطلاقًا من مطار بغداد الدولي

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن الخطوط الجوية العمانية تعتزم تنفيذ رحلات إلى أوروبا انطلاقًا من مطار بغداد الدولي، بما يعزز الربط الجوي بين بغداد والعواصم الأوروبية، ويفتح آفاقًا أوسع لحركة المسافرين، وينعكس إيجابًا على قطاعات السياحة والأعمال والتبادل الاقتصادي.

ولفتت وزارة النقل العراقية إلى أن هذه التطورات تسهم في دعم ملف السلامة الجوية، وتعزز الجهود الرامية إلى رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني العراقي، خاصة مع التقدم الذي أحرزته الخطوط الجوية العراقية في متطلبات برنامج IOSA، حيث بلغت نسبة تصحيح الملاحظات 81%، في مؤشر على جدية الإصلاحات والالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.