يتجاوز الـ 6 آلاف جنيه، شاهد لحظة إغماء فتاة عند سماعها سعر جرام الذهب

ارتفاع سعر الذهب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، لفتاة سقطت مغشيًا عليها فور سماعها سعر الذهب عندما كانت في محل صاغة، حيث يظهر الفيديو فتاة عشرينية بجانب والدتها، عندما كانت في محل لبيع الذهب، وفجأة حملقت بعينيها، ثم سقطت مغشيًا عليها.

سقوط فتاة مغشي عليها عند سماع سعر جرام الذهب

أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الواقعة حدثت في مدينة داريجة التركية، عندما سألت "زبونة" موظف في متجر لبيع المجوهرات عن سعر جرام الذهب، وكانت الصدمة عندما أخبرها الموظف أن سعره بلغ 5920 ليرة تركية، أي ٦٥٦٨ جنيها مصريا، فما كان منها إلا أن أصيب بالإغماء، حاولت والدتها إفاقتها، لكن دون جدوى.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde altın fiyatını soran bir kadın, 5.920 TL cevabını alınca baygınlık geçirdi. pic.twitter.com/guvLo9eeEn — Bayrak Medya (@bayrakmedya) December 15, 2025



مقطع فيديو سقوط الفتاة مغشيًا عليها، فور سماعها لسعر جرام الذهب الذي ارتفع بشكل مبالغ فيه، أثار ردود أفعال واسعة وجدلًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض أكد أن خبر زيادة أسعار الذهب ليس مفاجئًا، فيما أكد آخرون أن أوزان مصوغات الذهب التركي أكثر ثقلًا من المصوغات الأخرى، وهو ما أدى لسقوط الفتاة مغشيًا عليها.



علق مستشار تطوير الأعمال سامي المحيميد فقال: "غير منطقي أن يفسّر الإغماء بالسعر وحده السوق واضح والارتفاع معروف. الأغلب أنها صادفت حالة صحية أو توتر سابق، ثم جاء الخبر كمحفز فقط. سعر الذهب لم يرتفع فجأة"



أما البلوجر محمد البلوشي فقال: "لا لوم على الناس.. حاليًا أغلب المقبلات على الزواج يتعبون في هذه المرحلة، لأن المهر أصبح لا يكفي بسبب ارتفاع أسعار الذهب".

الذهب التركي أثقل في تصميمه

الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الغدير قال: " ما يُؤخذ على الذهب التركي أن تصاميمه تميل إلى الثقل وكأنها قوالب صلبة، والهدف منها الزينة وادخار الثروة أكثر من الراحة في اللبس، لذا تأتي مصوغاته ثقيلة تشبه صناعات الماضي. في المقابل قدمت الصين حلًا ذكيًا عبر مصوغات خفيفة جدًا بتصاميم حديثة وجذابة وبأوزان أقل بكثير، قد لا تتجاوز ثلث الوزن التقليدي، ما يجعلها خيارا مناسبا لمن يبحث عن الجمال لا الكتلة. ومع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وهو اتجاه تدعمه سياسات البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها بنك الصين المركزي بتقليص السندات الأميركية وزيادة حيازته من الذهب، تبدو هذه المصوغات الخفيفة حلا عمليا في المرحلة الحالية".

لحظة سماع الفتاة لسعر جرام الذهب، فيتو



وقال البلوجر إبراهيم المرزح " قد لا يكون السبب السعر بحد ذاته.. فالإغماء قد ينتج عن حالة صحية، وبصراحة أنا متأكد أن الصائغ راجع تسجيلات كاميرات المراقبة بعد مغادرة السيدتين للمتجر، لأن بعضهم قد يتظاهر بالإغماء أو النوبات لإثارة الذعر ومحاولة السرقة وسط الفوضى.. وفي النهاية نبقى في حيرة من نصدق؟"

أما البلوجر سامح عبد الباسط فقال: "بالشكل دا يبقى هتتغرض للإغماء كتير"

وقالت البلوجر التركية سيام أوغلو: " بصفتي شخصًا أمر بهذه التجربة من حين لآخر، فإن الإغماء شعورٌ مروعٌ ومقزز، خاصةً إذا سبقه غثيانٌ شديدٌ ودوار. إن الشعور بأن العالم ينهار من تحت قدميك، متبوعًا بفكرة "هل أنا أموت؟"، أمرٌ مرعب".



