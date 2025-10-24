تحرير 339 محضرًا في حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمخابز بالدقهلية

قاد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، حملات تموينية مكثفة ومتابعات ميدانية متواصلة شملت الأسواق والمخابز ومحطات المواد البترولية ومستودعات البوتجاز على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات للتلاعب

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار الجهود في متابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز والبوتجاز، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات للتلاعب أو تهريب المنتجات البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الفور تجاه المخالفات.

وأسفرت الحملات على مدار ثلاثة أيام عن تحرير 339 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك في إطار خطة مكثفة لحماية حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات مخالفة للقانون، حيث تمكنت من ضبط 600 لتر سولار تم التصرف فيها دون وجه حق، و10 أسطوانات غاز مملوءة تم استخدامها أو بيعها بأزيد من السعر الرسمي وفي غير الغرض المخصص لها.

وفي مجال الأسواق أسفرت عن تحرير 95 محضرًا متنوعًا، من بينها 45 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و14 محضرًا للبيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى مخالفات عرض سلع منتهية الصلاحية وعدم وجود فواتير للسلع المعروضة، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية.

ضبط كميات متنوعة من السلع مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط كميات متنوعة من السلع المجهولة المصدر والمخالفة، تضمنت 10 جراكن زيت مجهول المصدر، و50 كيس مقرمشات بدون ترخيص، و1248 قطعة صابون، و252 برطمان كريم، و30 كجم دواجن، وصفيحة جبنة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المضبوطات.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 244 محضرًا تموينيًا لمخالفات تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وإنتاج خبز غير مطابق، وعدم نظافة، وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج، وذلك تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.