باقات وهمية وأدوار مدفوعة، المهن التمثيلية تحذر من كيانات وأشخاص ينتحلون صفة «راديو مصر»

حذّرت نقابة المهن التمثيلية، جميع الممثلين والعاملين بالوسط الفني، من التعامل مع أشخاص، أو كيانات، تدّعي زورًا ارتباطها بـ «راديو مصر»، وتروج لمشروعات فنية من بينها مسلسلات إذاعية، بزعم الإنتاج المشترك أو إتاحة أدوار مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل تحذير نقابة المهن التمثيلية

وأكدت النقابة، في بيان تحذيري، أنها رصدت محاولات لاستغلال اسم «راديو مصر»، في طلب مساهمات مالية من ممثلين تحت مسمى «باقات»، بمبالغ محددة تبدأ من 5 آلاف جنيه، وتزيد حسب حجم الدور، وهو ما يخالف القواعد المهنية والقانونية المعمول بها.

وشددت النقابة على أن أي عمل فني إذاعي، أو درامي، لا بد أن يتم من خلال جهات إنتاج معتمدة، وبعقود رسمية واضحة، وبالتنسيق الكامل مع النقابة والجهة الإذاعية صاحبة الاسم، مؤكدة أن تحصيل أموال من الممثلين مقابل أدوار يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

وطالبت نقابة المهن التمثيلية جميع أعضائها بعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات، أو الوعود غير الموثقة، وضرورة الرجوع إلى النقابة، للتأكد من مشروعية أي عمل يُنسب إلى جهات رسمية أو إعلامية معروفة.

واختتمت النقابة بيانها، بالتأكيد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة يثبت تورطها في استغلال اسم مؤسسات إعلامية كبرى أو الإضرار بأعضاء النقابة.

