محافظ الدقهلية يتفقد شوارع قرية تلبانة ويوجه بتطهير الترع ورفع القمامة (صور)

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة ميدانية مفاجئة بشوارع قرية تلبانه التابعة لمركز المنصورة، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على أرض الواقع على أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة.

وخلال جولته، تفقد المحافظ حالة الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، واطلع على أعمال النظافة الجارية، مشددًا على ضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري للقرى، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأثناء مروره على ترعة قرية تلبانة، أعرب اللواء طارق مرزوق عن استيائه الشديد من تراكم أكوام القمامة والمخلفات على جانبي الترعة وبداخلها، وعلى الفور استدعى مدير عام المخلفات الصلبة، محمد حمص، وكلفه باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع كافة تراكمات القمامة من المصرف ومحيطه، مع وضع حلول جذرية تمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلًا، بالتنسيق مع الري ورئاسة مركز ومدينة المنصورة، للحفاظ على المجاري المائية.

كما كلف محافظ الدقهلية المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، بزيادة عدد صناديق القمامة بالقرية وإعادة توزيعها لضمان توفيرها في جميع الأماكن، مع التأكيد على عقد ندوات توعوية بالتنسيق مع الأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتوعية بمواعيد جمع القمامة وعدم إلقائها بالشارع.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية، والمتابعة الدورية لأعمال رفع المخلفات، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وإدارة المخلفات، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة مسئولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

