تموين الدقهلية تشن 570 حملة على المخابز والأسواق خلال نوفمبر

أنهت مديرية تموين الدقهلية شهر نوفمبر المنصرم، بحصيلة رقابية غير مسبوقة، جسّدت قوة المتابعة اليومية وصرامة تطبيق القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبقيادة المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

ضربات رقابية حاسمة لحماية رغيف الخبز والاسواق

وشهد نوفمبر عدد من الحملات المكثفة التي استهدفت ضبط المخابز، الأسواق، المحطات والمستودعات، على نطاق المحافظة.

حيث نفذت المديرية نحو 570 حملة رقابية شملت كل مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير 2779 مخالفة تموينية في قطاعات الأسواق والمخابز والمواد البترولية.

وأسهمت هذه الحملات في ضبط مئات الأطنان من السلع الفاسدة، ومنع تداول منتجات تهدد صحة المواطنين، في مشهد يعكس تصميم الأجهزة الرقابية على مواجهة كل من يحاول العبث بمنظومة السلع الاستراتيجية.

وفي قطاع المخابز، الذي يحظى بأولوية خاصة باعتباره يلامس الحياة اليومية للمواطنين، قامت لجان التفتيش بالمرور على 1818 مخبزًا بالمحافظة.

وقد أسفرت هذه الجولات عن تحرير 2102 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وسوء الجودة، وعدم الالتزام بالمواصفات المحددة، إضافة إلى مخالفات جسيمة تتعلق بتهريب الدقيق المدعم، وذلك تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية.

وبرز ضمن هذه المخالفات ضبط تجميع خبز بإجمالي 3960 رغيفًا بهدف إعادة بيعه خارج المنظومة، إلى جانب التصرف في 7901 شيكارة دقيق مدعم بالمخالفة للتعليمات، وهي مخالفات تكشف حجم محاولات العبث برغيف الخبز المدعوم.

وعلى الجانب المالي، سجلت مديرية التموين في الدقهلية خلال شهر نوفمبر أرقامًا لافتة في ملف الغرامات، حيث بلغ إجمالي الغرامات المستحقة 13,491,178 جنيهًا، بينما نجحت الإدارات في تحصيل 9,453,951 جنيهًا خلال الشهر.

ووفقًا للتقارير الرسمية، يبلغ المتبقي من الغرامات التراكمية 38,892,939 جنيهًا جارٍ متابعتها بصرامة لضمان تحصيلها بالكامل من المخالفين دون أي تهاون.

وتؤكد المديرية أن العمل المالي يسير جنبًا إلى جنب مع العمل الميداني، وأن تحصيل الغرامات جزء أساسي من مواجهة المخالفات وترسيخ هيبة الدولة.

ووجّه قطاع الأسواق أقوى ضرباته خلال الشهر، بعد تنفيذ حملات مكثفة أسفرت عن تحرير 578 مخالفة متنوعة في الأسواق، وضبط كميات ضخمة من السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية.

وتمكنت الحملات من ضبط 22.639 طن من اللحوم والدواجن ومنتجات اللحوم المصنعة، و8.150 طن من الأسماك ومصنعاتها من رنجة وفسيخ وسردين، إلى جانب 3.245 طن من الأجبان غير المطابقة للاشتراطات، و2.679 طن من زيت الطعام منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر، فضلًا عن ضبط 1.500 طن من المنظفات المغشوشة.

وفي الوقت نفسه، عززت المديرية رقابتها على المنظومة البترولية، حيث شملت الحملات التفتيش على 231 محطة وقود و153 مستودع بوتاجاز و3 محطات تعبئة و16 محطة غاز طبيعي، وأسفرت الجهود عن تحرير 31 مخالفة متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 113 أسطوانة غاز قبل بيعها بأزيد من التسعيرة الرسمية أو استخدامها في غير الغرض المقرر، وضبط 2,180 لتر سولار تم تجميعها والاتجار بها بالمخالفة للقانون، إلى جانب ضبط 28 طن مازوت داخل منشآت غير مرخصة أو أثناء محاولة تهريبها. وهي ضبطيات تؤكد على الحزم الكامل في مواجهة أي تلاعب في المواد البترولية المدعمة.

