أخبار مصر: لحظة مروعة لسقوط حاويات قطار طوخ، كواليس انتشال ضحايا ميكروباص المنيا، حورية فرغلي وفضيحة فنانة السحر، هجوم عمرو أديب على محمد صبحي بسبب فيلم الست، وحادث طائرة بالمكسيك

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مرور قطار بضائع بقرية السفاينة في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث يظهر خلاله سقوط عدد من الحاويات الفارغة من على القطار أثناء سيره، ما أسفر عن حدوث بعض الخسائر المادية بالمنطقة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها تلقت إخطارًا بحادث قطار البضائع بـ طوخ.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها تلقت إخطارًا بحادث قطار البضائع بـ طوخ.

وجاءت بيانات الحادث كالآتي:

أثناء مسير قطار بضائع محمل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور، بمحافظة القليوبية، سقطت السبنسة وبعض من المشمول وعدد من الحاويات من أعلى عربات القطار على جانبي السكة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو أضرار فنية لعربات القطار أو الخروج عن القضبان.

وعلى الفور تم الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة إلى موقع الحادث وجارٍ العمل على رفع الحاويات واستعادة حركة التشغيل على الخط.



قالت الفنانة حورية فرغلي إنها لا تزال تعاني من تأثير سحر أسود قام به فنانة في الوسط الفني، ما تسبب لها في مشاكل متكررة في حياتها الشخصية وتأخير الزواج والإنجاب، مؤكدة أن حياتها صارت أصعب مع مرور كل عام.

وأضافت حورية فرغلي خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2: "الحمد لله أنا بصلي وأقرأ القرآن دائمًا، وسايبة الموضوع على ربنا، كنت أتمنى أن أصبح أمًّا، ولم يتحقق ذلك، لكن أكيد ربنا سيعوضني بأخوات، وأنا سعيدة وراضية".

حصلت “فيتو ” على أول صور للحظة انتشال ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الشوينة الذي نتج عنه وفاة 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين وهم: مصرع ياسين خالد عبد الرازق ياسين 23 سنة سائق من مدينة العمال، وأدهم يحيي أحمد محمود، 16 سنة تباع سواق مقيم مدينة العمال، صباح محمد أحمد جاد الله، 49 سنة ربة منزل مقيمة مدينة العمال، ونعمة محمد الأسمر، 31 سنة ركاب مقيمة الشيخ ركاب، ورضوى عبد الباسط محمد إبراهيم 11 سنة، حمزه محمد عبد الوهاب سنتين ونصف.

دافع الإعلامي عمرو أديب عن فيلم “الست” بطولة الفنانة منى زكي ضد الهجوم الذي يتعرض له.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” إن هناك أشخاصًا لا ينتقدون الفيلم انتقادًا موضوعيًّا وإنما ينتقمون منه لأغراض أخرى.

ووجه أديب رسالة إلى الفنان محمد صبحي والذي قال إن الفن المصري يتعرض لمؤامرة قائلًا: منى زكي هتعمل مؤامرة على الفن المصري يا أستاذ محمد، وشركة سينرجي والمخرج وحيد حامد، وأحمد مراد.. هؤلاء يقومون بمؤامرة على الفن المصري؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء والتي تنخفض انخفاضًا ملحوظًا حيث يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلًا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره وبارد في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رحيله عن منصبه داخل القلعة الحمراء جاء بعد حدوث خلافات في وجهات النظر مع محمد رمضان، مشيرًا إلى أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي قبل تولي الأخير المسؤولية.

وقال رمزي، في تصريحات تلفزيونية إن الخلافات بدأت بعد تولي محمد رمضان مهامه داخل النادي، موضحًا أنها كانت اختلافات في وجهات النظر فقط، دون وجود أي خلافات شخصية، مؤكدًا أنه قبل ذلك كان يعمل بشكل طبيعي داخل منظومة الأهلي.

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن تعطيل الدراسة اليوم بجميع محافظات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب.

وأكدت المصادر الرسمية أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن قرار تعطيل الدراسة الصادر حتى الآن يخص محافظة شمال سيناء فقط، وذلك في ضوء الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة، وحرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

أسفر حادث تحطم طائرة صغيرة في وسط المكسيك، أثناء محاولتها الهبوط اضطراريًّا، يوم الإثنين، عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، بحسب منسق الحماية المدنية في ولاية المكسيك، أدريان هيرنانديز.

وقع الحادث في منطقة سان ماتيو أتينكو الصناعية، على بعد نحو 5 كيلومترات من مطار تولوكا وحوالي 50 كيلومترًا غربي العاصمة مكسيكو سيتي، بعد إقلاع الطائرة من أكابولكو على ساحل المحيط الهادئ.

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

عادت حركة القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية إلى الانتظام، صباح اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، عقب التعامل مع حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة من قطار بضائع بمنطقة طوخ بمحافظة القليوبية، والذي تسبب في تأخيرات محدودة دون وقوع أي إصابات.

وجاءت مواعيد قطارات خط الإسكندرية – القاهرة في الاتجاهين، كالتالي:

يقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة ويتصدرها لقاء مصر ونيجيريا الودية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2025.

أكدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أنها لن تشارك على الأرجح في موسم دراما رمضان 2026، مشيرة إلى ضيق الوقت وصعوبة الانخراط في عمل جديد يُنفَّذ على عجل، بما قد يؤثر في جودته الفنية.

وعن مشاركتها في مسلسل "الغاوي" العام الماضي مع أحمد مكي، أوضحت أن ظروف العمل كانت مختلفة، إذ جاءها النص مبكرًا وتم التحضير للجزء الثاني منذ وقت كافٍ، ما جعل المشاركة مناسبة وميسرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.