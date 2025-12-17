اعتماد الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات المحامين، 644 اسمًا يتنافسون على مقاعد المرحلة الأولى يناير المقبل

18 حجم الخط

أعلنت نقابة المحامين، اعتماد الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية، وذلك بعد استكمال فحص الملفات والتنازلات والطعون، تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية في 17 يناير المقبل، وممارسة الأعضاء لحقوقهم ضمن الجدول الزمني المحدد.

قرارات مجلس المحامين

وأصبح إجمالي عدد المترشحين على كافة مقاعد المرحلة الأولى بعد استبعاد أسماء المترشحين المطعون ضدهم والمستبعدين والمتنازلين عن الترشح (644) مترشحًا.

1-عدد (69) على مقعد النقيب

2-عدد (110) على مقعد الشباب

3-عدد (465) على مقعد الأعضاء

وبذلك ووفق الحصر العددي النهائي للمرشحين للمرحلة الأولى فقد تم إعداد الكشوف النهائية بأسماء المرشحين.

ويتضمن جدول الانتخابات للنقابات الفرعية للمرحلة الأولى والتي تشمل النقابات الآتية:

(الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية).

شروط الترشح

وتنص أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته على مجموعة واضحة من الشروط الواجب توافرها في المترشحين. فمنصب النقيب الفرعي يتطلب القيد بجدول الاستئناف، ومرور عشر سنوات على القيد، وسداد الاشتراكات المتأخرة، وعدم صدور أحكام جنائية أو تأديبية تتعلق بالشرف.

شروط الترشح لعضوية مجالس النقابات

كما يشترط للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية القيد بجدول المحامين المشتغلين ومرور خمس سنوات على القيد، مع توافر السيرة الحسنة. وتؤكد اللجان الانتخابية أن جميع الطعون التي يقدمها المرشحون تُفصل فيها خلال فترات زمنية قصيرة لضمان التزام الجدول الزمني.

عملية التصويت

وتتم عملية التصويت داخل مقار كل نقابة فرعية، حيث تُنشأ لجان اقتراع عدة وفق عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين بالنقابة. ويجري الاقتراع من خلال صناديق مخصصة ومؤمّنة، مع وجود مندوبين لكل مرشح داخل اللجان، ثم تبدأ عملية الفرز داخل اللجان نفسها عقب إغلاق الصناديق. وتعلن النتائج بشكل رسمي داخل مقر كل نقابة، مع رفع محاضر الفرز إلى النقابة العامة، التي تتولى اعتمادها بعد انتهاء فترة الطعون القانونية التي تمتد إلى 48 ساعة.

