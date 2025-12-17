الأربعاء 17 ديسمبر 2025
رياضة

تشيلسي يعبر كارديف سيتي بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي
تشيلسي
تأهل فريق تشيلسي لنصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز علي نظيره كارديف سيتي، بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة ذاتها.

وسجل أهداف فريق تشيلسي كل من: أليخاندرو جارناتشو(هدفين) في الدقيقة 57 و3+90،  وبيدرو نيتو في الدقيقة 82.

وجاء هدف فريق كارديف سيتي الوحيد عن طريق دايفيد تورنبول في الدقيقة 75. 

تشكيل تشيلسي أمام كارديف سيتي

وأعلن ماريسكا مدرب البلوز على تشكيل فريقه مواجهة كارديف سيتي.

تشكسل تشيلسي جاء كالتالى:

حراسة المرمى: يورجينسين.

خط الدفاع: أتشيمبونج، توسين، بادياشيل، هاتو.

خط الوسط: كايسيدو، سانتوس، جورج، بونانوتي،  جيتينز.

خط الهجوم: جويو.

موقف تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لكنه حصد نقطتين فقط من آخر 9 نقاط متاحة قبل نهاية الأسبوع، إضافة إلى خسارته أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا ضمن هذه السلسلة.

