الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حورية فرغلي تكشف: سحر أسود من فنانة بالوسط الفني دمر حياتي (فيديو)

حورية فرغلي، فيتو
حورية فرغلي، فيتو
قالت الفنانة حورية فرغلي إنها لا تزال تعاني من تأثير سحر أسود قام به فنانة في الوسط الفني، ما تسبب لها في مشاكل متكررة في حياتها الشخصية وتأخير الزواج والإنجاب، مؤكدة أن حياتها صارت أصعب مع مرور كل عام.

وأضافت حورية فرغلي خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2: "الحمد لله أنا بصلي وأقرأ القرآن دائمًا، وسايبة الموضوع على ربنا، كنت أتمنى أن أصبح أمًّا، ولم يتحقق ذلك، لكن أكيد ربنا سيعوضني بأخوات، وأنا سعيدة وراضية".

 

وتابعت الفنانة أنها تكفلت بطفلين من ذوي الهمم عام 2006، وكانا في السادسة من عمرهما، وأخبرها الطبيب حينها أنهما لن يعيشا أكثر من ذلك، مشيرة إلى أن الدار رفضت السماح لها بأخذهما للمنزل لكونها غير متزوجة، لكنها تكفلت بهما رغم ذلك.

واختتمت حورية فرغلي حديثها مؤكدة قربها من الله عز وجل، خاصة أنها تعيش بمفردها، وأضافت: "الوحدة صعبة بالنسبة لي، لكن أخي وأختي ووالديَّ موجودون رغم أننا لا نلتقي كثيرًا، ونتواصل يوميًّا بالفيديو، وخاصة بعد أن رزق الله أخي بمولود جديد وفرحنا جميعًا به".

حورية فرغلي سحر اسود مشاكل شخصية تأخر الزواج تأخر الانجاب تكفل بأطفال ذوي الهمم حياة الفنانين الصلوات والقرآن برنامج تفاصيل

