الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء هبوط اضطراري ومصرع 7 أشخاص

سقوط طائرة في المكسيك،
سقوط طائرة في المكسيك، فيتو
18 حجم الخط

أسفر حادث تحطم طائرة صغيرة في وسط المكسيك، أثناء محاولتها الهبوط اضطراريًّا، يوم الإثنين، عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، بحسب منسق الحماية المدنية في ولاية المكسيك، أدريان هيرنانديز.

وقع الحادث في منطقة سان ماتيو أتينكو الصناعية، على بعد نحو 5 كيلومترات من مطار تولوكا وحوالي 50 كيلومترًا غربي العاصمة مكسيكو سيتي، بعد إقلاع الطائرة من أكابولكو على ساحل المحيط الهادئ.

وأوضح هيرنانديز أن الطائرة كانت تقل 8 ركاب وطاقم من شخصين، لكن تم العثور على 7 جثث فقط بعد الحادث. وذكر أن الطائرة حاولت الهبوط على ملعب كرة قدم، لكنها اصطدمت بسقف معدني لمبنى تجاري قريب، ما أدى إلى نشوب حريق كبير.

وأفادت وكالة أسوشييتد برس أن الحادث تسبب في وفاة 7 أشخاص على الأقل، فيما تواصل السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المكسيك تحطم طائرة صغيرة حوادث الطائرات

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

تفاصيل الترشح لجوائز جامعة عين شمس 2025

حادث حاويات قطار طوخ، محافظ القليوبية يؤكد أن السلامة الإنشائية للمنازل المتضررة لم تتأثر

تعطيل الدراسة يشعل الجدل، حقيقة منح الطلاب إجازة اليوم بسبب الطقس السيئ

حادث قطار طوخ، السكك الحديدية تكشف التفاصيل الكاملة وراء سقوط الحاويات

تبدأ غدا بالداخل، التفاصيل الكاملة لدوائر الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads