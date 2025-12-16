تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء هبوط اضطراري ومصرع 7 أشخاص

18 حجم الخط

أسفر حادث تحطم طائرة صغيرة في وسط المكسيك، أثناء محاولتها الهبوط اضطراريًّا، يوم الإثنين، عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، بحسب منسق الحماية المدنية في ولاية المكسيك، أدريان هيرنانديز.

وقع الحادث في منطقة سان ماتيو أتينكو الصناعية، على بعد نحو 5 كيلومترات من مطار تولوكا وحوالي 50 كيلومترًا غربي العاصمة مكسيكو سيتي، بعد إقلاع الطائرة من أكابولكو على ساحل المحيط الهادئ.

وأوضح هيرنانديز أن الطائرة كانت تقل 8 ركاب وطاقم من شخصين، لكن تم العثور على 7 جثث فقط بعد الحادث. وذكر أن الطائرة حاولت الهبوط على ملعب كرة قدم، لكنها اصطدمت بسقف معدني لمبنى تجاري قريب، ما أدى إلى نشوب حريق كبير.

وأفادت وكالة أسوشييتد برس أن الحادث تسبب في وفاة 7 أشخاص على الأقل، فيما تواصل السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

