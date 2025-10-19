الأحد 19 أكتوبر 2025
حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بخطف حقيبة مسن في مدينة بدر

حبس عاطل
حبس عاطل

جدد قاضي المعارضات ببدر، حبس عاطل لاتهامه بخطف حقيبة مسن فى مدينة بدر وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات. 

خطف حقيبة مسن ببدر

وكان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مسن يفيد بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخص بخطف حقيبة يده وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد المتهم ("لهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

