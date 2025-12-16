فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة لفتاة في عزبة النخل

18 حجم الخط

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثامن من أعلى عقار بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث، عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، تم العثور على جثة لفتاة ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين سقوطها من الطابق الثامن.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جمع التحريات والمعلومات من خلال فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من علو في منطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.



وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيق في واقعة انتحار جزار بمول شهير بحدائق أكتوبر

وعلى جانب آخر تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في إقدام جزار على إنهاء حياته بشنق نفسه داخل محل بمول شهير بـحدائق أكتوبر، كما أمرت باستدعاء أسرته لسماع أقوالهم.

انتحار جزار بمول شهير بحدائق أكتوبر

تلقى المقدم مصطفى عرفه رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مشنوقًا داخل محل بمول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة جزار يبلغ من العمر 26 سنة، مشنوقًا في سقف محل ملكه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.