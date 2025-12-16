الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة لفتاة في عزبة النخل

فريق بحث لكشف ملابسات
فريق بحث لكشف ملابسات جثة فتاة في القاهرة، فيتو
18 حجم الخط

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثامن من أعلى عقار بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.

 

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث، عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، تم العثور على جثة لفتاة ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين سقوطها من الطابق الثامن.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جمع التحريات والمعلومات من خلال فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من علو في منطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

التحقيق في واقعة انتحار جزار بمول شهير بحدائق أكتوبر

وعلى جانب آخر تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في إقدام جزار على إنهاء حياته بشنق نفسه داخل محل بمول شهير بـحدائق أكتوبر، كما أمرت باستدعاء أسرته لسماع أقوالهم. 

 

انتحار جزار بمول شهير بحدائق أكتوبر

تلقى المقدم مصطفى عرفه رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مشنوقًا داخل محل بمول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة جزار يبلغ من العمر 26 سنة، مشنوقًا في سقف محل ملكه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

txt

بقرص غلة، انتحار طفل بقرية في الوادي الجديد

txt

تفاصيل محاولة انتحار طالبة بعد تعرضها للتنمر في الدقهلية وتحرك عاجل للنيابة العامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عزبة النخل غرفة عمليات النجدة الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

تعطيل الدراسة يشعل الجدل، حقيقة وقف الدراسة اليوم بسبب الطقس السيئ

شبورة كثيفة لمدة 6 ساعات، تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء

10 صور تكشف الحادث، انقلاب حاويات قطار بطوخ يدمر سور المنازل ويوقف حركة السكك الحديدية

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

السبب مفاجأة، محامي عروس المنوفية يوضح أسباب استبعاد والدة الجاني من الاتهام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا الغابة في المنام وعلاقتها بالمرور بحالة نفسية سيئة

أدعية مستحبة في نهاية العام الميلادي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads