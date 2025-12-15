إنقاذ طفل ومصابين وانتشال جثة أسفل أنقاض منزل بمنشأة ناصر

18 حجم الخط

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إنقاذ طفل بحالة جيدة من موقع الحادث، وانتشال جثة سيدة من أسفل الركام، وإنقاذ شخصين تم العثور عليهم أسفل الأنقاض مصابين أسفل منزل انهار بمنطقة منشأة ناصر، وتم نقلهم الى المستشفى.

وتواصل قوات الدفاع المدني إزالة الأنقاض، ورفع الركام وفرض كردون أمني بمحيط الحادث لحماية المواطنين.

جاء ذلك عقب أن تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بانهيار جزئي لمنزل في منطقة منشأة ناصر وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الحماية المدنية وتوجيه فرق الإنقاذ البرى التابع للإدارة إلى موقع الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

