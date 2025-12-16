الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أيوبي ولوكمان على الدكة، تشكيل نيجيريا لمواجهة منتخب مصر الودية

نيجيريا
نيجيريا
18 حجم الخط

كشف منتخب نيجيريا عن تشكيل لاعبيه لمواجهة منتخب مصر في أخر التجارب الودية، قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا بالمغرب، والمقرر انطلاقها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

تشكيل نيجيريا أمام مصر 

الحارس: ستانلي نوبالي

الدفاع: برايت أوسايي، زايدو سانوسي، إيغو أوجبو، تشيدوزي أوازيم

الوسط: فرانك أونييكا، توم ديلي-باشيرو، إبينيزر أكينسانميرو

الهجوم: نْواديكي، بول أوناتشو، تشيديرا إجوكه

دكة البدلاء: أوزوهو، أوباسوجي، نديدي، أجايي، لوكمان، سيريل، أونيمايتشي، محمد، إيوبي، باسي، أكورلا، والأليبي، أوسونّادي

كما أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة نيجيريا.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا 

يدخل منتخب مصر مباراته أمام نيجيريا بتشكيل يضم كل من:

محمد الشناوي 
محمد هاني 
ياسر إبراهيم 
حسام عبد المجيد
أحمد فتوح
حمدي فتحي
مروان عطية
إمام عاشور 
أحمد سيد زيزو
محمود صابر 
مصطفي محمد

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاته - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن

فيما يغيب عن اللقاء ابراهيم عادل للإصابة، ومحمود حسن تريزيجيه الذي أجرى جراحة في الأسنان.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، اليوم الثلاثاء، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة. 

مجموعة مصر في أمم أفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استاد القاهر أمم أفريقيا بالمغرب أمم إفريقيا بطولة أمم افريقيا بالمغرب تشكيل منتخب مصر تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا مصطفي محمد مهاجم نانت

مواد متعلقة

منافس مصر في كأس الأمم، جنوب أفريقيا تهزم غانا وديا

عمر مرموش: نريد الفوز بأمم أفريقيا وكأس العالم

أمم أفريقيا 2025، المغرب صاحبة الضيافة تبحث عن اللقب الغائب

جوائز ذا بيست، عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش أمام لاعب أرجنتيني

الأكثر قراءة

غياب صلاح ومرموش، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وديا

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

أيوبي ولوكمان على الدكة، تشكيل نيجيريا لمواجهة منتخب مصر الودية

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

ما حكم قطع صلة الرحم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads