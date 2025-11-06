انقلاب سيارة نقل محملة بالملابس أمام مول العابد بطوخ دون خسائر بشرية

18 حجم الخط

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الملابس أمام مول العابد، مما تسبب في تعطل الحركة المرورية جزئيًا بالمنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والمرور لفحص الحادث ورفع آثار السيارة والبضائع من الطريق لتسيير الحركة. كما دفعت الجهات المختصة بسيارة إسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يُسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية، بينما تعرضت السيارة وبعض البضائع لتلفيات نتيجة الانقلاب. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.

