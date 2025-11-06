الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انقلاب سيارة نقل محملة بالملابس أمام مول العابد بطوخ دون خسائر بشرية

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل محملة بالملابس أمام مول العابد
18 حجم الخط

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الملابس أمام مول العابد، مما تسبب في تعطل الحركة المرورية جزئيًا بالمنطقة.

 

txt

الفريق أسامة ربيع يقدم التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد على ضرورة التعاون المشترك

txt

حجز صانعتي محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والمرور لفحص الحادث ورفع آثار السيارة والبضائع من الطريق لتسيير الحركة. كما دفعت الجهات المختصة بسيارة إسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يُسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية، بينما تعرضت السيارة وبعض البضائع لتلفيات نتيجة الانقلاب. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية انقلاب سيارة نقل حادث انقلاب سيارة نقل محافظة القليوبية مدينة طوخ

مواد متعلقة

ناجي الشهابي: الأحزاب فقدت فعاليتها واستبعاد 79 مرشحًا بسبب شكلي

الفريق أسامة ربيع يقدم التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد على ضرورة التعاون المشترك

حجز صانعتي محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

محافظ الجيزة يُعيّن هاني السيسي نائبًا للمشرف على جهاز التفتيش والمتابعة بالديوان العام

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله وأطلق عليه كنيته

المزيد
الجريدة الرسمية