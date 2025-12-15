السكك الحديدية: اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل بمطروح وإرسال فرق الصيانة لموقع الحادث

18 حجم الخط

أرسلت الهيئة القومية للسكك الحديدية، الأوناش وفرق الصيانة لموقع حادث قطار مطروح، الذي اصطدم بسيارة نقل بمقطورة كانت تحمل أعمدة كهرباء، وذلك لسرعة إعادة الحركة لطبيعتها.

تصادم بين قطار ركاب وسيارة نقل

وتلقت الهيئة القومية للسكك الحديدية إخطار بوقوع تصادم بين قطار ركاب رقم 299 وسيارة نقل بمقطورة كانت تحمل أعمدة كهرباء. كان القطار في طريقه من مرسى مطروح ومتجهًا إلى محطة محرم بك بمدينة الإسكندرية، وقد بدأ رحلته من مرسى مطروح في تمام الساعة 30:40 دقيقة عصرًا. وحدث التصادم عند منطقة الضبعة، وتحديدًا بالقرب من قرية شبيب التابعة لها.

وكانت خاطبت الهيئة القومية للسكك الحديد، المحافظات المختلفة للتنسيق لمنع اقتحام المزلقانات الأمر الذى يهدد سلامة المواطنين والرحلات وذلك لتقديم خدمات تليق بالمواطن.

وناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات، وذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

