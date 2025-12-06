وفاة طالب دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدمنهور

18 حجم الخط

​لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه صباح اليوم السبت، متأثرًا بإصابته، بعد أن صدمه قطار ركاب أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بمنطقة سيدي عدس بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة.

اصطدام قطار بأحد الأشخاص ووفاته الفورية

​تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص ووفاته الفورية عند شريط السكة الحديد في نطاق قسم شرطة دمنهور.

​بالانتقال والفحص، تبين أن الضحية هو الطالب مازن تامر مشرف، المقيم في أبو الريش بدمنهور، وأوضحت تحقيقات المباحث الأولية أن الحادث وقع عندما حاول الطالب العبور من مكان غير مخصص للمشاة، مما أدى إلى اصطدام القطار به وإصابته القاتلة التي أودت بحياته في الحال.

النيابة العامة باشرت التحقيقات

​على الفور، تم نقل جثمان الطالب إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي،وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل، ولم يتسبب هذا الحادث المأساوي في أي تعطيل لحركة سير القطارات على الخط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.