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سقوط 2 كونتر محملين على سيارة نقل بالطريق الزراعي

حادث
حادث

شهد الطريق الزراعي اتجاه بنها بالقرب من مدخل مدينة قها بالقليوبية، سقوط 2 كونتر محملين على سيارة نقل ثقيل، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية، تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سقوط 2 كونتر محملين على سيارة نقل بالقليوبية 

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية، بسقوط 2 كونتر محملين على سيارة نقل ثقيل بالطريق الزراعي.


على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، بقيادة العقيد وليد بشير، رئيس قسم الطرق الخارجية بالمرور، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط 2 كونتر واحد ممتلئ، والثاني فارغ، محملين على سيارة نقل ثقيل، دون ثمة إصابات، مما أدى إلى توقف الطريق الزراعي اتجاه مدينة بنها. 


وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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