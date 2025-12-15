المشدد 10 سنوات لـ 3 أشقاء بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بالقليوبية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ3 أشقاء، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة (الهيروين والميثامفيتامين وأحادي استيل مورفين)، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وذلك بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "سيد ن ع م" - 35 سنة - عامل - مقيم لكفر الشرفا - القناطر الخيرية، و"إبراهيم ن ع م" - 27 سنة - مشرف بشركة - مقيم بكفر الشرفا القناطر الخيرية، و"عيد ن ع م" - 27 سنة - سائق - مقيم بكفر الشرفا القناطر الخيرية، في الجناية رقم 12593 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 29/ 4 / 2025 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جواهر مخدرة " هيروين - ميثامفيتامين أحد مشتقات فينيثيل أمين - أحادي استيل مورفين "، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا واحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فردين خرطوش - بندقية خرطوش) علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأفاد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخيرة (خمس طلقات خرطوش)، مما تستخدم علي الأسلحة النارية أنفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتهم أو إحرازهم قانونًا.

