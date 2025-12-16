الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طريق الموت في الدقهلية، سيارة مجهولة تدهس شابا وتلوذ بالفرار في أجا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
18 حجم الخط

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، أثناء عبوره طريق قرية البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بعدما صدمته سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع شاب أثناء عبوره الطريق بقرية البهو فريك بدائرة مركز أجا.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع الشاب في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة نتيجة اصطدام سيارة مجهولة به.

وبمحاولة إسعافه، جرى نقل الشاب إلى مستشفى أجا المركزي، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، حيث تبين وفاة محمد شعبان محمد عقيل، 17 عامًا، وتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي دون استجابة، ليتم إعلان الوفاة رسميًّا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وضبط السيارة المتسببة في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بالدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التحقيقات البهو فريك الأجهزة الأمنية اسعاف صدمته سياره شرطة النجدة سيارة إسعاف مركز اجا بالدقهلية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم: محمد عبداللطيف يكشف خطة وزارة التعليم في 2026.. الأطباء تبدأ تلقي الشكاوى ضد الكيانات الوهمية.. وزيرة التضامن تشهد احتفالية جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

مركز محمود سعيد للمتاحف يحيي اليوم العالمي للغة العربية بتأبين الشاعر فوزي خضر

وفاة شخص وابنه في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالمنيا

السيطرة على حريق سيارة أعلى دائري البراجيل دون إصابات

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

تعطيل الدراسة يشعل الجدل، حقيقة وقف الدراسة اليوم بسبب الطقس السيئ

شبورة كثيفة لمدة 6 ساعات، تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء

10 صور تكشف الحادث، انقلاب حاويات قطار بطوخ يدمر سور المنازل ويوقف حركة السكك الحديدية

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

السبب مفاجأة، محامي عروس المنوفية يوضح أسباب استبعاد والدة الجاني من الاتهام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا الغابة في المنام وعلاقتها بالمرور بحالة نفسية سيئة

أدعية مستحبة في نهاية العام الميلادي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads