طريق الموت في الدقهلية، سيارة مجهولة تدهس شابا وتلوذ بالفرار في أجا

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، أثناء عبوره طريق قرية البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بعدما صدمته سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع شاب أثناء عبوره الطريق بقرية البهو فريك بدائرة مركز أجا.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع الشاب في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة نتيجة اصطدام سيارة مجهولة به.

وبمحاولة إسعافه، جرى نقل الشاب إلى مستشفى أجا المركزي، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، حيث تبين وفاة محمد شعبان محمد عقيل، 17 عامًا، وتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي دون استجابة، ليتم إعلان الوفاة رسميًّا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وضبط السيارة المتسببة في الواقعة.

