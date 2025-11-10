الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف حقيقة وفاة شاب وإصابة آخر دهستهما سيارة شرطة بالدقهلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى ناشروها قيام قوة أمنية بدهس شابين في الدقهلية، مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

تبين أنه بتاريخ 8 نوفمبر الجارى، وأثناء تنفيذ قوة أمنية من مديرية أمن الدقهلية إذن النيابة العامة بضبط وإحضار عنصرين جنائيين مقيمين بدائرة قسم شرطة الكردى، تواجد شخصان آخران رفقتهما.

وعند محاولة الهروب، لاذ جميعهم بالفرار على دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية، وأثناء مطاردتهم انقلبت إحدى الدراجات نتيجة اختلال مقودها، ما أسفر عن إصابة قائدها ووفاة الآخر.

نتائج التحريات والفحص

أوضحت التحريات أن مكان الحادث عُثر فيه على كمية من مخدر الهيدرو، وأكد تقرير الطب الشرعى عدم وجود أي آثار دهس على جثمان المتوفى.

كما تبين من معاينة الدراجة النارية عدم وجود تلفيات خلفية، واقتصار الأضرار على مقود القيادة والمصباح الأمامي. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فور وقوع الحادث، وجارٍ ضبط المتهمين الهاربين. كما تم تحديد القائمين على نشر الادعاءات الكاذبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدقهلية وفاة شاب اصابة شاب حادث دراجة نارية وزارة الداخلية الامن العام التحريات الجنائية مخدر الهيدرو الأخبار العاجلة

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل فيديو سكب مادة كيميائية على سيدة بالشرقية.. ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء.. بلاغ للنائب العام ضد ياسر جلال

أمن المنافذ يحرر 63 قضية متنوعة بين تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية

"يعملوها الصغار ويقعوا فيها الستات"، تفاصيل فيديو سكب مادة كيميائية على سيدة بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو عامل يصفع سيدة فى الشرقية بعد مشادة بين والدته والمجنى عليها

صاحب شركة يعتدي على عاملين بأحد المحال في سموحة، مقطع فيديو يوثق الحادث

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية وممارسة البلطجة في شبرا الخيمة

فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص الدراجات النارية بالقليوبية

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

أول تعليق من أحمد الكاس على خسارة مصر أمام إنجلترا بثلاثية (فيديو)

منتخب مصر يتأهل كأفضل ثوالث، ترتيب المجموعة الخامسة في مونديال الناشئين

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية