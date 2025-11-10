الأمن يكشف حقيقة وفاة شاب وإصابة آخر دهستهما سيارة شرطة بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى ناشروها قيام قوة أمنية بدهس شابين في الدقهلية، مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

تبين أنه بتاريخ 8 نوفمبر الجارى، وأثناء تنفيذ قوة أمنية من مديرية أمن الدقهلية إذن النيابة العامة بضبط وإحضار عنصرين جنائيين مقيمين بدائرة قسم شرطة الكردى، تواجد شخصان آخران رفقتهما.

وعند محاولة الهروب، لاذ جميعهم بالفرار على دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية، وأثناء مطاردتهم انقلبت إحدى الدراجات نتيجة اختلال مقودها، ما أسفر عن إصابة قائدها ووفاة الآخر.

نتائج التحريات والفحص

أوضحت التحريات أن مكان الحادث عُثر فيه على كمية من مخدر الهيدرو، وأكد تقرير الطب الشرعى عدم وجود أي آثار دهس على جثمان المتوفى.

كما تبين من معاينة الدراجة النارية عدم وجود تلفيات خلفية، واقتصار الأضرار على مقود القيادة والمصباح الأمامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فور وقوع الحادث، وجارٍ ضبط المتهمين الهاربين. كما تم تحديد القائمين على نشر الادعاءات الكاذبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

