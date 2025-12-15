مركز محمود سعيد للمتاحف يحيي اليوم العالمي للغة العربية بتأبين الشاعر فوزي خضر

18 حجم الخط

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية أمسية فنية وثقافية متميزة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، تتضمن ندوة بعنوان "تأبين شاعر الفصحى الدكتور فوزي خضر"، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر، بقاعة الندوات بالمركز.

ويدير الندوة الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، ويشارك في هذا اللقاء النخبوي كوكبة من القامات الأدبية والنقدية، وهم: الشاعر الكبير أحمد سويلم، مقرر لجنة الشعر سابقا بالمجلس الأعلى للثقافة، الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، والشاعر والناقد جابر بسيوني، أمين صندوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والدكتورة سحر الشريف، أستاذ النقد الأدبي الحديث بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يعقب الندوة عرض تسجيلي لمسرحية "الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد".

الشاعر فوزي خضر

ولد الدكتور فوزي خضر في الإسكندرية عام 1950، وشغل عددا من المواقع العلمية والثقافية، من بينها: أستاذ الأدب والنقد بكلية المعلمين بالطائف، وأخصائي المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، ومستشار بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما حصل على الماجستير عام 1995 في الموشحات في العصر الغرناطي، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2000 في عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون.

وكان الراحل عضوا في عدد من المؤسسات والروابط الأدبية، منها اتحاد الكتاب بمصر، ورابطة الأدب الإسلامي العالمية، والجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وجماعة الفنانين والكتاب بالإسكندرية، وجمعية الأدباء بالقاهرة.

وقدم فوزي خضر عددا كبيرا من المؤلفات المتنوعة، من أبرزها: ديوان فوزي خضر، أشهر الرحلات إلى جزيرة العرب، ابن زيدون: شاعر الحب المعذب، العلم العربي في حضارة الغرب، إسهام العلماء العرب في الحضارة الإنسانية، مدائن المجهول، شعراء من الإسكندرية الدكتور مصطفى الرافعي، وغيرها. ويعد خضر أحد أبرز الأصوات الإبداعية في الشعر العربي الحديث، وصاحب البرنامج الإذاعي المعروف "كتاب عربي علم العالم".

نال الراحل عددا من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته، من بينها الجائزة الأولى في الشعر لعدة أعوام بين 1972 و1978، والجائزة الأولى في التأليف الإذاعي على مستوى الوطن العربي عام 1991 من دولة الإمارات، والجائزة الثانية عربيا في التأليف المسرحي من المملكة العربية السعودية، إلى جانب جائزة الدولة التشجيعية في الشعر عام 1994، وجائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى عام 2019. وجائزة الدولة للتفوق عام 2020، واختير أمينا عاما لمؤتمر أدباء مصر وعضوا في أمانته، كما نال عددا من الدروع والشهادات التقديرية من مصر والوطن العربي.

