بيت العائلة المصرية في زيارة تثقيفية لمركز الإسماعيلية للوثائق

 استقبل مركز الإسماعيلية للوثائق وفدًا من بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، يرافقه وفد من طالبات مدرسة أم الأبطال الثانوية. 

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب

محافظة الإسماعيلية تحذر المواطنين من سرعة الرياح

 

المركز يضم عددا من الوثائق والصور التاريخية 

 

واطلع الزوار خلال الجولة على عدد من الصور النادرة التي توثق أعمال حفر قناة السويس، وصور لبعض المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى وثائق تخص أعضاء امتياز الحفر وبدء تأسيس محافظة الإسماعيلية. 

شرح تفصيلي حول تأسيس المركز 

 

كما قدم أحمد مصطفى فيصل، مدير المركز، شرحًا تفصيليًا حول تأسيس المركز وأهميته، بالإضافة إلى تقديم معلومات تاريخية عن تاريخ تأسيس  الإسماعيلية وبداية حفر قناة السويس، والأهمية التاريخية للمحافظة ودورها في تاريخ مصر الحديث.

وفد بيت العائلة المصرية  

 

وضم وفد بيت العائلة المصرية كل من فضيلة الشيخ جمال عباس، مقرر لجنة الخطاب الديني بالفرع، والقمص بنيامين مزيد بسادة، عضو مجلس الأمناء،  محمد عبد الفتاح محمد، منسق الفرع. 

 

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تعزيز الوعي بالتاريخ والتراث الوثائقي للمحافظة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي التاريخي والثقافي، وإتاحة الفرصة للاطلاع على تاريخ المحافظة وتراثها الوثائقي، بما يسهم في غرس قيم الانتماء والحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي للمحافظة. 

 

 

