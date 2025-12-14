نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة وتدوير المخلفات

18 حجم الخط

عقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة، ضمن منظومة التخلص الآمن من المخلفات على مستوى المحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، أميمة حفني، مدير وحدة إدارة المخلفات الصلبة، وممثلي الجهات المعنية.

استعراض موقف منظومة المخلفات

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة، وسبل توفير محطات وسيطة للنقل، ووضع آليات واضحة للحفاظ على المخلفات خلال مراحل الجمع والنقل، بما يضمن وصولها إلى مصانع التدوير والمعالجة بشكل آمن ومنتظم.

جانب من الاجتماع، فيتو

تخصيص نقطة تجميع

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تخصيص نقطة تجميع مخلفات بكل مركز ومدينة وحي، على أن تتولى شركة «زيرو كاربون» مسؤولية نقل المخلفات من نقاط التجميع إلى المصنع لإعادة تدويرها.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء بشأن آليات تفعيل بعض المواد الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، والخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بكافة المنشآت على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة متكاملة تشمل الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، بما يسهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

