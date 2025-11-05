نائب وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور بيت العائلة المصرية فى تعزيز التفاهم والتعايش

18 حجم الخط

التقى الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، بنائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريجاس، بمقر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

نائب الوزير الأمريكي مايكل ريجاس يشيد بالمبادرات المصرية الرائدة



وخلال اللقاء، أشاد نائب الوزير الأمريكي مايكل ريجاس خلال اللقاء بالمبادرات المصرية الرائدة، وفي مقدمتها "بيت العائلة المصرية"، التي تُعزز قيم التفاهم والوئام بين أبناء الوطن الواحد، وتُجسّد نموذجًا فريدًا للتعايش والشراكة بين مختلف فئات المجتمع المصري.

التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمستقبل يتمتع فيه أتباع الديانات بالازدهار



تناول اللقاء سبل دعم القيم الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها حرية الدين والمعتقد، إلى جانب التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمستقبل يتمتع فيه أتباع الديانات بالازدهار والعيش بسلام داخل مجتمعاتهم.

