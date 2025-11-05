الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور بيت العائلة المصرية فى تعزيز التفاهم والتعايش

الأنبا إرميا مع
الأنبا إرميا مع نائب وزير الخارجية الأمريكي
18 حجم الخط
ads

التقى الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، بنائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريجاس، بمقر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. 

نائب الوزير الأمريكي مايكل ريجاس  يشيد بالمبادرات المصرية الرائدة


وخلال اللقاء، أشاد نائب الوزير الأمريكي مايكل ريجاس خلال اللقاء بالمبادرات المصرية الرائدة، وفي مقدمتها "بيت العائلة المصرية"، التي تُعزز قيم التفاهم والوئام بين أبناء الوطن الواحد، وتُجسّد نموذجًا فريدًا للتعايش والشراكة بين مختلف فئات المجتمع المصري.

 التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمستقبل يتمتع فيه أتباع الديانات بالازدهار 


تناول اللقاء سبل دعم القيم الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها حرية الدين والمعتقد، إلى جانب التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمستقبل يتمتع فيه أتباع الديانات بالازدهار والعيش بسلام داخل مجتمعاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بيت العائلة المصرية بيت العائلة المصري وزير الخارجية وزير الخارجية الأمريكي

مواد متعلقة

حين تحدث الدين بلغة الحضارة، المؤسسات الدينية تحتفي بالمتحف المصري الكبير.. شيخ الأزهر: يعكس موقع مصر الحضاري الفريد.. المفتي: منارة عالمية للحضارة الإنسانية.. الأزهري: شاهد على عبقريتنا

شيخ الأزهر يستقبل ملك بلجيكا ويناقشان سبل تعزيز حوار الأديان

الأنبا إرميا يشيد بجهود شيخ الأزهر الشريف ويثمّن كلمته في إيطاليا لترسيخ قيم السلام

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

حفيد مرقص باشا: جدي منع كارتر من سرقة آثار توت عنخ آمون (فيديو)

نقابة المهن الرياضية تنظم مؤتمر الاتحاد العالمي للتربية البدنية

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية