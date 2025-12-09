فريق من صحة الإسماعيلية في جولة مرورية مسائية لمستشفى التل الكبير ( صور )

18 حجم الخط

قام فريق إشراف من مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، بإجراء جولة مرور ليلية على مستشفى التل الكبير التخصصي، وذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

تشكيل فريق الإشراف

وضم فريق الإشراف مديرية الصحة 7 إدارات فنية (الطب العلاجي، المراجعة الداخلية والحوكمة، التفتيش الصيدلي، التمريض، سلامة المرضى، مكافحة العدوى والمعامل) بالمرور المسائي على مستشفى التل الكبير التخصصي.

أبرز أهداف الجولة

وتضمن المرور التأكد من تواجد الفريق الطبي في أماكن عملهم، والالتزام بالزى الرسمى، جودة الخدمة الصحية المقدمة، بالإضافة إلى فحص سجلات التسجيل الطبي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

متابعة غرف الفحص

تابع فريق الإشراف،غُرف الفحص والملاحظة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى علاج طوارئ،غرفة الإنعاش القلبي الرئوي وغرفة العقر الخاصة بالأمصال،كما تم المرور على المعمل وقسم الكلى ومتابعة الحالات التى تتلقى الجلسات بالقسم،وخلال المرور تم رصد بعض السلبيات والملاحظات التي أثّرت على مستوى الأداء، والتوجيه بضرورة تلافي هذه الملاحظات، ومراجعة بعض الإجراءات والعمل على تصحيحها لرفع مستوى الخدمة المقدمة.

تأتى تلك الجولات الإشرافية لضمان كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الاداء والمتابعة المستمرة وتلافى السلبيات من اجل تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين.

