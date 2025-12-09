بالتعاون مع الأوقاف، صحة الإسماعيلية تنظم ندوة حول العنف ضد المرأة

18 حجم الخط

نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة وبالتعاون مع مديرية الأوقاف، ندوة توعوية حول التوعية بخطورة العنف ضد المرأة.

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

جاءت الندوة تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتفعيلًا لدور الواعظات في حملة صحح مفاهيمك والتي أطلقتها وزارة الأوقاف؛ لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الخاصة بالحملة وكافة القضايا المجتمعية الهامة وفقا للمحاور الإستراتيجية الأربعة بوزارة الأوقاف وهي (مواجهة التطرف الدينى،مواجهة التطرف اللاديني، بناء الإنسان، صناعة الحضارة).

جانب من فاعليات المحاضرة، فيتو

تصحيح المفاهيم المغلوطة

حاضرت في الندوة الدكتورة رانيا مصطفى محمود أستاذ بكلية طب قناة السويس والواعظة بالأوقاف، وتناولت عدة محاور منها تعريف العنف ضد المرأة وأسبابه وأنواعه وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتوضيح مكانة المرأة في الإسلام وفق نصوص القرآن الكريم وسيرة النبي صلي الله عليه وسلم.

وتطرقت الدكتورة رانيا مصطفى إلى حقوق وواجبات المرأة،وأن الرحمة والمعاملة الحسنة هي رسالة ربانية أوصى بها الدين لكل زوج وإنسان، وأشارت إلى شعار الحملة العنف ضد المرأة "ضعف وليس قوة"، مؤكدة على دور الأم فى التنشئة السليمة للطفل والإحترام المتبادل بين الأبناء فى الأسرة الواحدة.

أشرفت على الدورة دكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية ودكتورة أميرة عبدالرحيم مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية وبحضور عدد كبير من العاملات بديوان مديرية الصحة بالإسماعيلية.

