غلق 8 منشآت طبية "خاصة" بالقنطرة غرب الإسماعيلية لمخالفة الاشتراطات ( صور)

18 حجم الخط

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، قرارات غلق وتشميع ٨ منشآت طبية "خاصة" بالقنطرة غرب، بناءً على قرار الوزير المحافظ [رقم ١١٠٣ و١٢٧٢ لسنه ٢٠٢٥].

سبب صدور قرارات الغلق

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن أن قرارات الغلق الصادرة بحق تلك المنشآت بالإسماعيلية جاءت ؛ لمخالفتها لاشتراطات وقوانين العلاج الحر.

جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو

جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو

وتبين أن بعضها تدار بواسطة منتحلي صفة طبيب والقيام بإجراءات طبية داخل تلك المنشآت، وهم غير حاصلين على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان، بالمخالفة للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية ومنها عدم وجود تراخيص والتخلص الغير آمن من النفايات الطبية الخطرة.

جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو

جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو

تشكيل لجنة لتنفيذ قرارات غلق المنشآت

وشكلت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر لجنة تضم في عضويتها دكتورة سمر محمد ودكتورة إيمان محمد وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة لعدد من العيادات والمراكز لتخصصات مختلفة.



ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.