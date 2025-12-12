الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق 8 منشآت طبية "خاصة" بالقنطرة غرب الإسماعيلية لمخالفة الاشتراطات ( صور)

جانب من المنشآت التي
جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو
18 حجم الخط

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، قرارات غلق وتشميع ٨ منشآت طبية "خاصة" بالقنطرة غرب، بناءً على قرار الوزير المحافظ [رقم ١١٠٣ و١٢٧٢ لسنه ٢٠٢٥]. 

فريق من صحة الإسماعيلية في جولة مرورية مسائية لمستشفى التل الكبير ( صور )

بالتعاون مع الأوقاف، صحة الإسماعيلية تنظم ندوة حول العنف ضد المرأة

سبب صدور قرارات الغلق 

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن  أن قرارات الغلق الصادرة بحق تلك المنشآت بالإسماعيلية جاءت ؛ لمخالفتها لاشتراطات وقوانين العلاج الحر. 

جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو
جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو
جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو
جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو

وتبين أن بعضها تدار بواسطة منتحلي صفة طبيب والقيام بإجراءات طبية داخل تلك المنشآت، وهم غير حاصلين على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان، بالمخالفة للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية ومنها عدم وجود تراخيص والتخلص الغير آمن من النفايات الطبية الخطرة.  

جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو
جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو
جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو
جانب من المنشآت التي تم غلقها، فيتو

تشكيل لجنة لتنفيذ قرارات غلق المنشآت 

وشكلت  إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر لجنة تضم في عضويتها دكتورة سمر محمد ودكتورة إيمان محمد وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة لعدد من العيادات والمراكز لتخصصات مختلفة.
 

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية المنشات الطبية الخاصة القنطرة غرب ادارة العلاج الحر

مواد متعلقة

فريق من صحة الإسماعيلية في جولة مرورية مسائية لمستشفى التل الكبير ( صور )

بالتعاون مع الأوقاف، صحة الإسماعيلية تنظم ندوة حول العنف ضد المرأة

صحة الإسماعيلية تختتم دورة السلامة المهنية داخل معامل الرصد البيئي

صحة الإسماعيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025

الأكثر قراءة

هدف الأهلي، إصابة قوية ليزن النعيمات في مواجهة الأردن والعراق بكأس العرب (فيديو)

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال عبده مغربي في قنا بسبب تغطية الانتخابات

الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: "أتجهز للمسابقة منذ سنتين"

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

تشكيل العراق المتوقع ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب

ضربات على الرأس ونزيف داخلى، تقرير الطب الشرعى يكشف سبب وفاة عروس المنوفية

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

تفسير حلم بكاء الطفل في المنام وعلاقته بالفرج بعد الضيق وانتهاء الحزن

كيف نشكر الله على نعمة المطر؟ مفتي الجمهورية يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads