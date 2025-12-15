رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد يفتتح غرفة نظيفة متكاملة

18 حجم الخط

افتتح الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، اليوم الإثنين، غرفة نظيفة متكاملة داخل مقر الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وفقًا لمعايير والمواصفات الدولية ISO - 14644-1 بهدف أن تكون موردًا تكنولوجيًا لخدمة الأغراض البحثية والتطبيقية، ومنصة بحثية وخدمية، يمكن أن تُستخدم في تصنيع واختبار الأجهزة الدقيقة، ومكونات الأقمار الصناعية الصغيرة والأجهزة الطبية، وغيرها من التطبيقات التي تتطلب بيئة معقمة ومنخفضة الجسيمات طبقًا للتصنيفات العالمية للغرف النظيفة.

وجاء ذلك على هامش استضافة الهيئة لفعاليات المؤتمر العلمي الأول للغرف النظيفة، والذي أقيم برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان "تكنولوجيا الغرف النظيفة ومواجهة تحديات الثورة الصناعية الخامسة"، بحضور الدكتور ماجد إسماعيل رئيس وكالة الفضاء المصرية، نخبة من رؤساء الجامعات والقيادات الجامعية وقيادات المراكز البحثية والباحثين والمهندسين والخبراء، ومسئولي عدد من الشركات، بالإضافة إلى قيادات وباحثي الهيئة.

وفي كلمته، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء (NARSS)، تعد إحدى المراكز البحثية الرائدة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتؤدي الهيئة دورًا محوريًا في مجالات البحث العلمي التطبيقي والتكنولوجيا المتقدمة، خاصة في مجالات رصد ومتابعة الموارد الطبيعية والتغيرات البيئية والتطبيقات الصناعية التي تعتمد على تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء منفتحة على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية والطبية، للاستفادة من إمكانيات الغرفة النظيفة، سواء من خلال الاستخدام المشترك أو تنفيذ أبحاث وتطبيقات مشتركة لأغراض بحثية وصناعية متخصصة.

تطوير القدرات الوطنية والصناعية

ورحب رئيس الهيئة بتبادل الخبرات مع المؤسسات التي تمتلك أو تدير غرفًا نظيفة، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية والصناعية في هذا المجال الحيوي، لافتًا إلى أن المؤتمر يؤكد أهمية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية من جهة، والصناعة والجهات الحكومية من جهة أخرى، هو السبيل الأمثل لتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية ونماذج أولية وخطوط إنتاج، ودعم الاقتصاد القائم على الابتكار، وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل.

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد أن الغرف النظيفة لم تعد مجرد متطلب فني أو هندسي محدود، بل أصبحت بنية تحتية استراتيجية تدعم العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها صناعة الفضاء والأقمار الصناعية وصناعات الإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات والصناعات الدوائية والطبية والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتقدمة، والبحث العلمي التطبيقي وغيرها، وهي تمثل ركيزة أساسية لضمان الجودة والابتكار والتنافسية العالمية.

وشدد على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن توطين الصناعة الوطنية وبناء القدرات البشرية والبنية التحتية، لتعزيز وتوطين الصناعة، وتعزيز قوة علامة "صنع في مصر"، والتكامل بين الجهات المعنية من البحث العلمي والصناعة في هذا المجال، وتحقيق رؤية مصر 2030 في أن تكون من أفضل 30 دولة على مستوى العالم بتصنيع محلي ومنتج مصري.

واختتم الدكتور إسلام أبوالمجد بالتأكيد على أن المؤتمر يعد منصة علمية وحوارية، تجمع مختلف قطاعات البحث والابتكار وصناع القرار والباحثين والمهندسين والخبراء، بهدف مناقشة التحديات التقنية للثورة الصناعية الخامسة ومتطلبات توطين الصناعة المحلية، وتبادل الخبرات في تصميم وتشغيل وإدارة الغرف النظيفة، واستعراض فرص التعاون البحثي والتصنيعي، وتعظيم العائد من البنية التحتية المتاحة بالدولة لخدمة جميع قطاعات التصنيع بالدولة، ودعم توطين التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.

وشاهد الحضور فيديو تسجيلي عن الهيئة والخدمات العديدة التي تقدمها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التعريف بأهمية الغرف النظيفة.

وعقب الجلسة الافتتاحية، أقيمت العديد من الجلسات، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان: "الغرف النظيفة: مفتاح تعميق الصناعة المصرية ومضاعفة القيمة المضافة والصادرات"، وقدمها المهندس محمد عبدالكريم حسن، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان: "الغرف النظيفة في مختلف الصناعات: من دمج المركبات الفضائية إلى تصنيع أشباه الموصلات"، وقدمها الدكتور محمد خليل عراقي، مدير برنامج الفضاء في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

تكنولوجيا الغرف النظيفة ومواجهة تحديات الثورة الصناعية

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان: "الغرف النظيفة في تصنيع الإلكترونيات"، وقدمها المهندس محمد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة يوني تيك، وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان: "متطلبات صناعة الفضاء الحرجة، وقدمها المهندس محمد كساب من وكالة الفضاء المصرية، واختتمت جلسات المؤتمر بجلسة بعنوان: "تكنولوجيا الغرف النظيفة ومواجهة تحديات الثورة الصناعية الخامسة، وقدمها الدكتور عصام منصور، رئيس مجلس إدارة شركة فيمتو تريد.

وانتهى المؤتمر بإصدار عدة توصيات هامة، أهمها ضرورة تعزيز التكامل بين التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة، من خلال إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة بين الجامعات والصناعة، في مجالات تقنيات الغرف النظيفة والمواد فائقة النقاء، واستخدامات الغرف النظيفة في الصناعات الدوائية والإلكترونية الدقيقة والروبوتات والأنظمة الذكية، أهمية بناء منصات بحثية مشتركة، لربط مشروعات تخرج الماجستير والدكتوراه باحتياجات المصانع، وتطوير البنية التحتية للغرف النظيفة الوطنية وإنشاء شبكة وطنية من الغرف النظيفة تخدم الجامعات والمراكز البحثية والشركات الناشئة، وتحديث المواصفات والمعايير الوطنية، وضرورة بناء منظومة اعتماد وتدريب وطنية وإطلاق شهادات اعتماد وطنية للعاملين بالغرف النظيفة، وإعداد أدلة إرشادية موحدة لسياسات التشغيل والصيانة ونظم الجودة، وتحفيز الاستثمار والصناعة والتوعية بالقدرات الوطنية، ودعم التكامل بين الجهات الحكومية، وتطوير قاعدة بيانات وطنية لاحتياجات الصناعات الدقيقة وربطها بمخرجات البحث العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.