وزير التعليم العالي: إنشاء مجمع الدلتا يهدف لدعم خطط التنمية وتلبية احتياجات المنطقة

قال وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، إن الدولة تعمل منذ فترة على دراسة التوسع في منظومة التعليم العالي بمحافظات الدلتا، نظرًا لما تشهده من كثافة سكانية مرتفعة، وهو ما استدعى التوجه إلى تطبيق أنماط تعليمية جديدة تلبي احتياجات المنطقة.

وأوضح الوزير أنه بعد دراسة احتياجات الدلتا، تم التوصل إلى إنشاء «مجمع الدلتا» للتعليم، والذي يضم مجموعة من المشروعات التعليمية المتكاملة، تشمل مدارس فنية متخصصة، من بينها مدارس «الكوزن»، إلى جانب جامعة تكنولوجية تستهدف خدمة متطلبات سوق العمل في الدلتا، خاصة مع التوسع في صناعات الغزل والنسيج.

وأضاف أن المجمع المقترح يضم أيضًا جامعة أهلية، ومركزًا لتنمية وريادة الأعمال، وواحة للابتكار، مشيرًا إلى أنه ما زال جارٍ دراسة إمكانية إنشاء مستشفى ضمن المجمع، أو الاعتماد على إحدى المستشفيات القائمة بالفعل.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذا التوجه يأتي في إطار إعادة استغلال أصول الدولة بشكل أمثل، بهدف مواجهة التحديات والاحتياجات المتعلقة بمنظومة التعليم، ودعم خطط التنمية الشاملة.

تفاصيل إنشاء مجمع الدلتا للتعليم

وعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة مستجدات التعاون بين الوزارتين وبحث فرص التوسع في مشروعات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

واستعرض الجانبان تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا في إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على قطعة أرض لإحدى شركاتها التابعة بطريق المحلة المنصورة بـمدينة المحلة الكبرى، بما يخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ويلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، ويسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.

