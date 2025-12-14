الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالي: إنشاء مجمع الدلتا يهدف لدعم خطط التنمية وتلبية احتياجات المنطقة

د. أيمن عاشور وزير
د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فيتو
18 حجم الخط

قال وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، إن الدولة تعمل منذ فترة على دراسة التوسع في منظومة التعليم العالي بمحافظات الدلتا، نظرًا لما تشهده من كثافة سكانية مرتفعة، وهو ما استدعى التوجه إلى تطبيق أنماط تعليمية جديدة تلبي احتياجات المنطقة.

وأوضح الوزير أنه بعد دراسة احتياجات الدلتا، تم التوصل إلى إنشاء «مجمع الدلتا» للتعليم، والذي يضم مجموعة من المشروعات التعليمية المتكاملة، تشمل مدارس فنية متخصصة، من بينها مدارس «الكوزن»، إلى جانب جامعة تكنولوجية تستهدف خدمة متطلبات سوق العمل في الدلتا، خاصة مع التوسع في صناعات الغزل والنسيج.

وأضاف أن المجمع المقترح يضم أيضًا جامعة أهلية، ومركزًا لتنمية وريادة الأعمال، وواحة للابتكار، مشيرًا إلى أنه ما زال جارٍ دراسة إمكانية إنشاء مستشفى ضمن المجمع، أو الاعتماد على إحدى المستشفيات القائمة بالفعل.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذا التوجه يأتي في إطار إعادة استغلال أصول الدولة بشكل أمثل، بهدف مواجهة التحديات والاحتياجات المتعلقة بمنظومة التعليم، ودعم خطط التنمية الشاملة.

تفاصيل إنشاء مجمع الدلتا للتعليم

وعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة مستجدات التعاون بين الوزارتين وبحث فرص التوسع في مشروعات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

واستعرض الجانبان تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا في إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على قطعة أرض لإحدى شركاتها التابعة بطريق المحلة المنصورة بـمدينة المحلة الكبرى، بما يخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ويلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، ويسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير التعليم العالي محافظات الدلتا مجمع الدلتا الدلتا الكوزن جامعة تكنولوجية صناعات الغزل والنسيج جامعة اهلية وزير قطاع الأعمال وزارة قطاع الاعمال العام مدينة المحلة الكبرى

مواد متعلقة

نائب وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل 9 تحالفات بين الجامعات والمستثمرين

الأنبا أغناطيوس يتابع الخدمات المقدمة في إيبارشية المحلة الكبرى

تفاصيل إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا

طلاب «الكوزن» يصعدون للتصفيات النهائية بمعرض الهندسة والتكنولوجيا ISEF

الأكثر قراءة

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

تيفاني عضوة “Girls’ Generation” والممثل بيون يو هان يعلنان نيتهما للزواج

أبرزها ريال مدريد مع ألافيس، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

أسباب زيادة الالتهابات عند المرأة في الشتاء، وطرق الوقاية منها

طقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار المتوسطة

خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

ارتفاع الضاني وانخفاض البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تعرف على الجدول الزمني المتبقي لانتخابات مجلس النواب 2025

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والبربون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads