آخر موعد للتقديم في المرحلة الأولى من برنامج الشبكات العلمية القومية

18 حجم الخط

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مدّ فترة التقدم للمرحلة الجديدة من برنامج الشبكات العلمية القومية حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ودعمًا لبناء منظومة بحثية وطنية متكاملة.

وتهدف المرحلة الجديدة من البرنامج إلى تجميع المدارس العلمية المصرية المتميزة وربط الجهود البحثية المتخصصة، بما يعزز التكامل في البحوث ويسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

وتشمل الشبكات العلمية الجديدة المجالات التالية:

* سلامة الغذاء والتغذية

* التغيرات المناخية

* الحوسبة الكمومية والتعلّم الآلي

وذلك إلى جانب استكمال الشبكات القائمة في مجالات:

* المسابك

* النانوتكنولوجي

* المعشبات

* التنمية المستدامة والحوكمة

ويبلغ حجم التمويل المخصص 3 ملايين جنيه مصري لكل شبكة على مدار ثلاث سنوات.

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتجديد تكليف الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشرفًا عامًا على بنك المعرفة المصري، مع استمرار عملها لمدة عام إضافي.

كما تقرر تجديد تكليف المهندس ماجد الصادق، المشرف على الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية بالأكاديمية، أمينًا عامًا لبنك المعرفة المصري، في خطوة تعكس استمرار جهود الأكاديمية في دعم وتعزيز البنية التحتية للمعلومات والمعرفة العلمية والتكنولوجية بمصر.

وأعربت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن خالص تهانيها للدكتورة جينا الفقي والمهندس ماجد الصادق، متمنية لهما مزيدًا من النجاح والتوفيق في مهامهما الجديدة في بنك المعرفة المصري.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم استراتيجية الدولة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وضمان استمرار تطوير بنك المعرفة المصري كمصدر موثوق وفاعل للمعلومات العلمية والتكنولوجية على المستوى الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.