وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف (صور)

18 حجم الخط

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مجموعة من طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل مع شباب الجامعات المصرية، وتعزيز وعيهم بقضايا السياسة الخارجية والدور الذي تضطلع به الدولة المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي

واستعرض الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية والثوابت التي ترتكز عليها، مشيرًا إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي، وحرص الدولة على اتباع نهج الاتزان الاستراتيجي الذي ارساه رئيس الجمهورية كركيزة أساسية في سياستها الخارجية.

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

الموقف المصري إزاء التطورات في قطاع غزة

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير الموقف المصري إزاء التطورات في قطاع غزة، والسودان، وليبيا، فضلًا عن القضايا المرتبطة بالأمن المائي المصري، مؤكدًا أن التحركات المصرية تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام والتنمية، وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويفلا

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

بناء جيل واعٍ بقضايا وطنه ودوره في المستقبل

كما أوضح وزير الخارجية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج، ونقل الصورة الحقيقية عن جهود الدولة المصرية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية تمثل أحد أذرع القوة الشاملة للدولة، وأداة رئيسية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

و دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية والطلبة، استمع خلاله إلى تساؤلاتهم حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على مواصلة فتح قنوات التواصل والحوار مع الشباب وطلبة الجامعات، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا وطنه ودوره في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.