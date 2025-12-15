الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف (صور)

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع طلبة كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف
18 حجم الخط

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مجموعة من طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل مع شباب الجامعات المصرية، وتعزيز وعيهم بقضايا السياسة الخارجية والدور الذي تضطلع به الدولة المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف
وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف
وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف
وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي

واستعرض الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية والثوابت التي ترتكز عليها، مشيرًا إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي، وحرص الدولة على اتباع نهج الاتزان الاستراتيجي الذي ارساه رئيس الجمهورية كركيزة أساسية في سياستها الخارجية. 

 

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف
وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف
وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف
وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

الموقف المصري إزاء التطورات في قطاع غزة

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير الموقف المصري إزاء التطورات في قطاع غزة، والسودان، وليبيا، فضلًا عن القضايا المرتبطة بالأمن المائي المصري، مؤكدًا أن التحركات المصرية تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام والتنمية، وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويفلا
وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويفلا
وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف
وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف
وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف
وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

بناء جيل واعٍ بقضايا وطنه ودوره في المستقبل

كما أوضح وزير الخارجية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج، ونقل الصورة الحقيقية عن جهود الدولة المصرية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية تمثل أحد أذرع القوة الشاملة للدولة، وأداة رئيسية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
و دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية والطلبة، استمع خلاله إلى تساؤلاتهم حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على مواصلة فتح قنوات التواصل والحوار مع الشباب وطلبة الجامعات، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا وطنه ودوره في المستقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي طلبة كلية السياسة والاقتصاد وزارة الخارجية شباب الجامعات المصرية مستجدات الأوضاع الإقليمية محددات السياسة الخارجية المصرية

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره البولندي بمنتدى صير بني ياس

وزير الخارجية يلتقي مستشارة الرئيس الفرنسي على هامش منتدى صير بنى ياس

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية يسلم الرئيس الأنجولي رسالة خطية من السيسي

وزير الخارجية: حريصون على مواصلة التعاون مع أنجولا في القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية: الوضع في الضفة يفرض على المجتمع الدولي التدخل الفوري

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

التحقيق مع حارس أمن بتهمة التحرش بأطفال داخل مدرسة دولية بالمقطم

الأهلي يقترب من إعلان التجديد لديانج لمدة ثلاثة مواسم

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

"سور الأزبكية" يرفع استغاثة للرئيس لإنقاذ مشاركته بمعرض الكتاب 2025

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads