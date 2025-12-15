السجن 7 سنوات لسيدة قتلت طفلة فى الإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار أحمد محمد أحمد عثمان وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة المتهمة "ج. م. ا." بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتها بالمصاريف الجنائية لاتهامها يقتل المجني عليها "م. ح. ع.".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 7220 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العطارين، بإخطار من أحد المستشفيات بوصول المجني عليها، مصابة وتوفيت متأثرة بإصابتها.



تبين من التحقيقات، أن المتهمة "ج. م. ا." بدون عمل، أحضرت المجني عليها الطفلة "ر.ح. ع." 9 سنوات، إلى أحد المستشفيات، وكانت المجني عليها متوقفة القلب، وبالكشف علي المجني عليها تبين وجود إصابات ظاهرية في أماكن متفرقة من أنحاء جسدها بحزام جلدي، وأن المتهمة كانت دائمة التعدي علي المجني عليها منذ إقامتها لديها كونها من المتولين رعايتها، وفي يوم الواقعة تعدت عليها بالضرب، وعقب نقلها إلي المستشفي توفيت متأثرة بإصابتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالتها الي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

