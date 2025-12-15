تقرير حقوقي: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية

18 حجم الخط

كشف تقرير أعدته منظمتان حقوقيتان، أن ملايين المسلمين البريطانيين معرضون لخطر فقدان جنسياتهم لاتساع نطاق الصلاحيات الممنوحة للسلطات لسحب الجنسية.

وجاء في تقرير مؤسسة “رونيميد ترست” البريطانية العاملة في مجال مكافحة العنصرية وعدم المساواة، ومنظمة “ريبريف” غير الحكومية، أن نحو 9 ملايين شخص في بريطانيا معرضون قانونيا لخطر سحب جنسيتهم وفقا لتقدير وزير داخلية البلاد.

وأكد التقرير الحقوقي، أن هذا الرقم يمثل حوالي 13% من سكان بريطانيا، وهذه الصلاحيات تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية.

وأوضح التقرير أن الممارسات الحالية تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات من أصول جنوب آسيوية وشرق أوسطية وأفريقية، وأن هذه الصلاحيات أصبحت تشكّل “تهديدا ممنهجا” للمجتمعات المسلمة.

تقرير حقوقي يكشف سلبيات القانون البريطاني فيما يتعلق بالجنسية

وأشار التقرير إلى أنه بموجب القوانين الحالية، يمكن سحب الجنسية البريطانية حتى لو لم يكن للشخص أي صلة فعلية بدولة أخرى، إذا اعتُبر مؤهلا للحصول على جنسيتها.

ونوه التقرير إلى أن الأفراد ذوي الصلة بباكستان وبنجلاديش والصومال ونيجيريا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط يُعدون من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ووفقا للتقرير، فإن 3 من كل 5 أشخاص من غير البيض معرضون لخطر فقدان جنسيتهم، مقارنة بواحد من كل 20 بين البريطانيين البيض.

وذكر أنه تم تجريد أكثر من 200 شخص من جنسيتهم منذ عام 2010 لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العامة"، والغالبية العظمى منهم من المسلمين.

